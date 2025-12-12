Esteban Enderica brilla en la natación e inspira a los jóvenes

El nadador cuencano Esteban Enderica cuenta con orgullo que es el 'padre' de todos los deportistas que forman parte del Programa de Fomento Deportivo, la iniciativa de Banco Pichincha y Crisfe que impulsa a los deportistas élite y a jóvenes promesas en su desarrollo integral.

A sus 35 años, Enderica es una de las caras más visibles del proyecto. "Estuve desde el inicio y vi como todos los deportistas han ido llegando. Este programa nos da vida, nos permite desarrollarnos como personas y también contar con el financiamiento para nuestra carrera deportiva", le dice a Teleamazonas.

El nadador ecuatoriano brilló en los Juegos Bolivarianos que se desarrollaron hasta el domingo 7 de diciembre en Lima y Ayacucho, en Perú.

Enderica logró cuatro medallas: dos de oro - en las competencias de 1 500 metros libre y 10 kilómetros de Aguas Abiertas-. Además, obtuvo dos preseas de plata -400 metros combinados y cinco kilómetros de Aguas Abiertas-.

En plenitud física y con madurez emocional, Enderica no solo piensa como protagonista del deporte, sino como ejecutor de planes de apoyo. En el Programa de Fomento Deportivo de Banco Pichincha y Crisfe, él lidera un plan para poder ayudar con becas infantiles a nuevos talentos de la natación del país.

Enderica va paso a paso en su carrera. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en Rio de Janeiro 2016, compitiendo en piscina y Aguas Abiertas. ¿Estará presente en Los Ángeles 2028? Ecuador solo tiene un cupo. Enderica y David Farinango lo disputan, palmo a palmo, en este ciclo olímpico.