Facundo Martínez logró su sueño: ser campeón con la Universidad Católica

Facundo Martínez siempre con la pelota en el pie y la mirada al frente. Su talento fue crucial para el título de Universidad Católica

¿Qué sintió cuando logró levantar la Copa Ecuador? Facundo Martínez sonríe y describe algunas emociones: alivio, paz, alegría. "No enfocaba, no caía en cuenta de lo que estaba pasando", le dice a Teleamazonas, días después de la consagración de Universidad Católica en la Copa Ecuador.

El jueves 18 de diciembre del 2025, es un día que quedó marcado a fuego para el volante argentino, formado en River Plate, de 40 años. Tras 15 años de carrera en la 'Chatoleí', por fin pudo celebrar una corona, algo con lo que siempre soñó. Un objetivo que le era esquivo.

Por ello, cuando llegó el pitazo final en el juego ante Liga Deportiva Universitaria, Martínez celebró con furia. Apretó los puños, se encogió en la cancha, mientras gritaba campeón. Sus compañeros tardaron segundos en abrazarlo, en felicitarlo.

Hay una frase que calza en este momento: es de una canción de rock argentino, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "El que abandona, no tiene premio" Facundo Martínez / capitán de Universidad Católica

'Facu' levantó la copa junto a Emiliano Clavijo, otro de los capitanes de Católica. Clavijo recuerda a Martínez desde que era muy pequeño. "Cuando era juvenil, Facundo iba a ver los partidos de las inferiores. Siempre fue un capitán muy presente en las actividades del club".

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el encuentro con su esposa Valeria Mauro y sus hijas Isabella y Olivia, en la cancha, en los festejos. Ahí, Martínez rompió a llorar. Él dice que su familia es la base de todo, la clave del éxito y el sostén en los momentos difíciles.

Facundo Martínez junto a su esposa Valeria y sus hijas Isabella y Olivia @facumartinez10

El futuro se irá escribiendo, paso a paso. 'Facu' pasa las vacaciones junto a su familia en Buenos Aires. ¿Seguirá jugando al fútbol? Aún no está nada definido. Por ahora, celebra la gloria de la corona, aquella que tanto tiempo le tomó conquistar.