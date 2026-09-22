¡Empieza la era Gallardo! El nuevo DT tuvo su primer cara a cara con la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo tuvo su primera cara a cara con la Selección de Ecuador este martes 22 de septiembre de 2026.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol arrancó oficialmente la 'Era Gallardo' tras la primera reunión de trabajo sostenida entre el director técnico argentino, Marcelo Gallardo, y los futbolistas convocados durante la concentración de la delegación en territorio asiático.

En su primer diálogo con el plantel, difundido a través de los canales oficiales del equipo, el estratega remarcó la importancia de aprovechar la estancia en Asia.

Esto para consolidar el grupo, a la par de afrontar los compromisos deportivos programados en la gira internacional.

El objetivo central de esta concentración es afianzar el conocimiento mutuo entre el nuevo cuerpo técnico y los seleccionados. La Tri

Integración y planificación táctica

Durante el encuentro, el entrenador dio las primeras pautas sobre la dinámica de trabajo que implementará en esta etapa.

Gallardo pidió a los futbolistas de menor recorrido acercarse a los elementos de mayor trayectoria para promover el aprendizaje mutuo dentro del plantel.

El DT enfatizó que el objetivo central de esta concentración es afianzar el conocimiento mutuo entre el nuevo cuerpo técnico y los seleccionados.

Tras la charla motivacional e integradora, el estratega y su equipo pasaron a revisar en detalle los aspectos tácticos del esquema de juego que buscarán plasmar en la cancha.