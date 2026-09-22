Los amistosos de la Selección con la narración de Alfonso Laso... ¡por Teleamazonas!

Alfonso Laso Ayala relatará los partidos amistosos de Ecuador en el inicio de la era de Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador se alista para afrontar sus compromisos amistosos en territorio asiático dentro de la Fecha FIFA, y la afición tricolor podrá seguir de cerca las emociones del combinado nacional a través de la señal abierta de Teleamazonas. ¡Fútbol para todos!

Después de las emociones del Mundial, el canal contará con la cobertura total de la gira internacional, garantizando la emisión en directo para todo el territorio ecuatoriano tanto en televisión como en sus plataformas digitales oficiales y su página web Teleamazonas.com.

La narración de los encuentros estará a cargo de Alfonso Laso Ayala, voz referente del periodismo deportivo en el país, quien liderará el equipo de transmisión junto a analistas encargados de llevar el minuto a minuto de las acciones.

La propuesta busca conectar a los hinchas con cada detalle del rendimiento de la Tri desde la previa hasta las reacciones posteriores en zona mixta, manteniendo la tradición de acompañar al equipo nacional en sus jornadas internacionales.

El primer desafío programado en la agenda tricolor será el enfrentamiento ante la Selección de Corea del Sur en el estadio de Suwon. Este duelo pondrá a prueba el funcionamiento colectivo y la respuesta física del plantel ante un rival caracterizado por la velocidad y el orden táctico.

Posteriormente, la delegación ecuatoriana se trasladará a Japón para participar en la tradicional Copa Kirin en el estadio Internacional de Yokohama.

Medirse a potencias de la confederación asiática representa una prueba exigente para afianzar automatismos en el terreno de juego, evaluar la solidez defensiva y probar diferentes variantes tácticas ante sistemas de juego dinámicos y de alta intensidad.

La nómina convocada para este periplo combina la experiencia de figuras consolidadas que militan en el balompié europeo con la proyección de jóvenes talentos que buscan ganarse un espacio definitivo en la estructura del plantel.

El cuerpo técnico aprovechará estos ensayos de preparación para observar el rendimiento individual bajo presión internacional y pulir detalles estratégicos de cara a las próximas competencias oficiales.

Con la logística de viaje definida y las sesiones de entrenamiento en marcha, la Selección de Ecuador encara esta serie de amistosos con el objetivo de plasmar una idea de juego clara y competitiva.

La cita está pactada a través de las pantallas de Teleamazonas, donde los seguidores del equipo de todos podrán vibrar con los pasajes más destacados de esta gira por el continente asiático.