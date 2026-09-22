Mary Granja es campeona e impone récord sudamericano en los 10 000 metros en Santa Fe 

La atleta ecuatoriana Mary Granja firmó una actuación inolvidable al quedarse con la medalla de oro en la final de los 10 000 metros femeninos en los Juegos Suramericanos 2026. Con una demostración magistral de potencia y resistencia en la pista, la representante tricolor cruzó la meta deteniendo el cronómetro en un tiempo oficial de 32 minutos, 29 segundos y 50 centésimas.

Este triunfo no solo le otorgó el máximo galardón de la competencia, sino que también le permitió escribir su nombre en la historia del atletismo regional. Al registrar su marca de 32m29,50s, Granja impuso un nuevo récord sudamericano en la distancia, superando la plusmarca que ostentaba anteriormente la destacada fondista peruana Inés Melchor.

El desempeño de la delegación ecuatoriana en la prueba fue sobresaliente de principio a fin, manteniendo un ritmo competitivo que puso en aprietos al resto de las participantes. El esfuerzo coordinado y la preparación técnica de las atletas nacionales se hicieron evidentes a medida que avanzaban las vueltas en el óvalo atlántico.

Por su parte, la ecuatoriana Silvia Ortíz también tuvo una participación muy destacada al ubicarse en el cuarto lugar de la clasificación general. Ortíz rozó el podio tras completar el recorrido con un tiempo de 33 minutos, 17 segundos y 25 centésimas, consolidando una jornada memorable para el atletismo de su país.

Con estos resultados, el atletismo ecuatoriano reafirma su notable crecimiento en las pruebas de fondo a nivel internacional. El hito alcanzado por Mary Granja y la sólida actuación de Silvia Ortíz dejan una huella imborrable y proyectan un futuro sumamente prometedor para el deporte tricolor en las próximas citas continentales.