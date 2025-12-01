Messi rompe récord histórico como el máximo asistidor del fútbol con 405 pases de gol

Messi celebró con el Inter Miami en cancha su triunfo ante el New York City, donde llegó a la cifra de 405 asistencias.

Las críticas hacia Lionel Messi por su llegada a la MLS parecían constantes y, para algunos analistas, su desembarco en el Inter Miami implicaba una reducción en su nivel competitivo.

Sin embargo, el argentino volvió a responder como lo ha hecho durante toda su carrera, con hechos, con fútbol y con un registro que lo coloca en lo más alto de la historia del deporte global.

El rosarino alcanzó la extraordinaria cifra de 405 asistencias como profesional, superando así el histórico registro de Ferenc Puskás, quien mantenía el récord durante décadas.

Este logro se concretó en la contundente victoria del Inter Miami por 5-1 frente al New York City, en la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Días antes, Messi ya había igualado la marca de Puskás con una actuación sobresaliente en el triunfo 4-0 sobre Cincinnati, donde participó directamente en las cuatro anotaciones.

Aquella noche fue la antesala perfecta para un desenlace, en la final, al minuto 67, un pase preciso para Mateo Silvetti selló su récord.

El resto de los goles de Miami fueron obra del brillante hat-trick de Tadeo Allende y de la anotación de Telasco Segovia.

La goleada certificó el pase del equipo dirigido por Gerardo Martino a la gran final de la MLS, programada para el 6 de diciembre de 2025 en el Chase Stadium, donde Messi buscará un nuevo título en Estados Unidos.

Con esta marca, Messi no solo supera a Puskás, sino que además se coloca por encima de mitos como Pelé, Johan Cruyff o Thomas Müller.

Su capacidad de visión, precisión y lectura de juego lo consolidan como el máximo asistidor de todos los tiempos, un reconocimiento que lo mantiene vigente y decisivo incluso a sus 37 años.

La historia de Messi como creador de juego ha sido una constante desde sus primeros años en el Barcelona donde ya lo catalogaban de 'pequeño Maradona'.

Su evolución, desde extremo encarador hasta organizador todoterreno, muestra su capacidad de adaptación y su entendimiento 'único' del juego, según comentaristas deportivos, analistas y jugadores profesionales.

Los máximos asistidores en la historia del fútbol