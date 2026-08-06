'He tomado la decisión de dar un paso al costado'; Antonio Alvarez renunció a Barcelona

Barcelona Sporting Club atraviesa un nuevo episodio en su dirigencia. El presidente de la institución, Antonio Alvarez, anunció su renuncia a la presidencia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales la noche del miércoles 6 de agosto de 2026. ,

En el texto explicó que decidió dar "un paso al costado" al considerar que su permanencia se había convertido en un factor que afectaba al club.

"He tomado la decisión de dar un paso al costado de la presidencia de Barcelona Sporting Club", señala el documento publicado en la cuenta de X.

¿Por qué renunció el presidente de Barcelona SC?

En el comunicado, el dirigente sostiene que durante las últimas semanas el club ha enfrentado un escenario de "presión y asfixia" que le ha impedido desenvolverse con normalidad.

"A lo largo de mi vida he entendido que Barcelona Sporting Club siempre estará por encima de cualquier nombre, incluyendo el presidente", expresó al inicio del mensaje.

También afirmó que ningún barcelonista puede sentirse conforme cuando la institución se convierte en la principal afectada por disputas que la alejan de su objetivo deportivo e institucional.

"Ningún barcelonista puede sentirse cómodo cuando el club se convierte en el principal afectado de disputas que terminan alejándolo de su verdadero propósito: competir, crecer y superarse", escribió.

"Si mi salida ayuda al club, es el sacrificio que corresponde"

El dirigente aseguró que su renuncia responde a la convicción de que este paso permitirá que Barcelona SC recupere la estabilidad.

"Lo hago convencido de que, si mi salida contribuye a que el club pueda volver a respirar, operar con tranquilidad y recuperar el camino que todos queremos, entonces es el sacrificio que corresponde hacer", manifestó.

Asimismo, reiteró que la institución debe recuperar el protagonismo deportivo.

"Barcelona necesita volver a ser el Barcelona de siempre: un club fuerte, respetado, protagonista y el eterno líder del Astillero", indicó.

Asegura que seguirá apoyando al club como hincha

En la parte final del comunicado, el ahora expresidente señaló que deja el cargo con la tranquilidad de haber actuado pensando en el bienestar de la institución y expresó su deseo de que se abra una nueva etapa para el club.

"Mi amor por Barcelona no termina con un cargo. Seguiré siendo, como siempre, un hincha más, alentando desde donde me toque", concluyó.

Hasta la mañana de este jueves, Barcelona Sporting Club no ha informado oficialmente cuál será el procedimiento para la designación de la nueva autoridad ni cuándo se convocará al proceso correspondiente, de acuerdo con lo establecido en su estatuto.