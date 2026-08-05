Richard Carapaz habla de duros momentos personales y físicos previa a sus triunfos en Europa

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz en la victoria de la etapa 18 del Tour de Francia.

En una entrevista concedida en el programa esTAmañana de Teleamazonas, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz abrió su corazón para repasar los momentos más complejos que precedieron a sus recientes actuaciones destacadas en el ciclismo internacional.

La 'Locomotora del Carchi' rompió el silencio sobre los momentos de profunda zozobra emocional y física que amenazaron con alterar por completo su temporada deportiva en el continente europeo.

El momento más emotivo de la conversación llegó cuando el campeón olímpico abordó el fallecimiento de su madre, Ana Luisa Montenegro, ocurrido a inicios de este 2026 mientras él se encontraba compitiendo fuera del país.

Carapaz confesó lo difícil que ha sido asimilar esta pérdida tan significativa en su vida privada, destacando que el recuerdo constante de su madre se ha convertido en su motor y principal fuente de fortaleza para mantenerse en pie y no dejarse vencer frente a la adversidad.

A la carga emocional se sumó una complicada complicación de salud que obligó al carchense a pasar por el quirófano para practicarse la extracción de un quiste.

Esta intervención médica requirió 22 días de reposo absoluto lejos de la bicicleta, interrumpiendo abruptamente su preparación y obligándolo a reestructurar su calendario anual, lo que derivó en su ausencia en el Giro d'Italia para centrar todos sus esfuerzos en recuperarse de cara al Tour de Francia.

A pesar de haber iniciado el año con un panorama incierto, el deportista tricolor logró recuperarse y firmar una participación histórica en la Grande Boucle.

Carapaz valoró el enorme sacrificio que significó vestir el maillot amarillo de líder, adjudicarse la camiseta de Rey de la Montaña y ser distinguido con el premio al ciclista supercombativo del Tour, hitos que consolidan su jerarquía en la élite mundial.

Finalmente, el referente del deporte ecuatoriano extendió un mensaje de gratitud hacia la afición que siguió de cerca cada una de sus jornadas en territorio europeo.

Tras cerrar con broche de oro su participación con el subcampeonato en la prestigiosa Clásica de San Sebastián, Richard Carapaz reafirmó su compromiso de seguir representando con orgullo al país en las máximas exigencias del ciclismo profesional.