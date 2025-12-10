Arsenal golea al Brujas en la fecha seis de la Champions: Hincapié y Ordóñez, titulares

Piero Hincapié (5), de Arsenal, salta a cabecear ante futbolistas del Brujas, en el partido jugado el 10 de diciembre del 2025.

El líder Arsenal mantuvo este miércoles 10 de diciembre su pleno de victorias en la sexta jornada de Liga de Campeones tras imponerse 3-0 en su visita al Brujas, resultado que deja a los londinenses a un paso de octavos de final.

Con 18 puntos de 18 posibles y una impresionante diferencia de goles de +16, gracias a una única diana concedida en seis partidos, los 'Gunners' afrontarán en enero las últimas dos jornadas contra Inter de Milán y Kairat con los deberes prácticamente hechos.

El primer gol de los 'Gunners' fue una genialidad del extremo Noni Madueke, que arrancó desde la banda, dribló a dos rivales, y se plantó delante del área. Sin pensarlo, soltó un zapatazo directo a la escuadra (25'), firmando uno de los goles más espectaculares de la noche europea... hasta que llegó el tanto de su compañero Gabriel Martinelli.

Sin regates previos pero con un disparo todavía más asombroso, el brasileño puso el tercer gol en el marcador (56'), poco después de que Madueke asegurase su doblete de cabeza (47').

Gabriel Martinelli, de Arsenal, controla el esférico ante Joel Ordóñez, de Brujas. AFP

Piero Hincapié, en Arsenal y Joel Ordóñez, en Brujas, fueron titulares en el compromiso, el último de ambos equipos en la temporada 2024.