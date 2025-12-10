¿Quién fue Edmundo Hidalgo y por qué fue tan importante para el atletismo nacional?

Edmundo Hidalgo fue atleta y entrenador. Forjó con pasión y entrega generaciones de deportistas.

Edmundo Hidalgo vivió por y para el deporte. El atletismo fue su pasión, primero como deportista del Instituto Nacional Mejía y de la Universidad Central y luego como formador de juventudes, sobre todo en el colegio 24 de Mayo en Quito.

El 'profe' Hidalgo falleció a los 81 años. Nació en septiembre de 1944 en Pujilí. Formó a deportistas como la campeona Liliana Chalá o la subcampeona sudamericana de los 800 metros, Mercy Colorado.

Otros nombres importantes del atletismo como Franklin Nazareno, Gerardo Reyes o Luis Morán también recibieron su importante guía.

En el colegio 24 de Mayo fue primero profesor de Ciencias Sociales y luego profesor de Educación Física. Desde ese espacio y también desde la Concentración Deportiva de Pichincha mantuvo la pasión por el entrenamiento, la disciplina y la rigurosidad para forjar a nuevos campeones.

Edmundo Hidalgo (izquierda) toda una vida dedidcada a la formación de talentos. Federación de Atletismo

En el tradicional colegio quiteño, Hidalgo trabajó durante 35 años. Alrededor de 6.000 estudiantes recibieron su entrenamiento y un centenar de ellos lograron destacarse en competencias internacionales.