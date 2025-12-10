Flamengo venció a Cruz Azul y se instaló en las semifinales de la Copa Intercontinental

Giorgian de Arrascaeta disputa el esférico con Gonzalo Piovi (izquierda) y Carlos Rodríguez (19), jugadores del Cruz Azul, durante el partido jugado el 10 de diciembre del 2025.

Con una nueva exhibición del mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Flamengo clasificó a la semifinal de la Copa Intercontinental tras ganar 2-1 al Cruz Azul este miércoles en el llamado Derbi de las Américas en el estadio Áhmad bin Ali de Al Rayan, en Catar.

El conjunto brasileño, que llegaba como favorito al encuentro entre campeones de la Copa Libertadores de la Conmebol y la Copa de Campeones de la Concacaf, cumplió con los pronósticos gracias a dos goles de su gran estrella charrúa.

De Arrascaeta, de 31 años, aprovechó un regalo del argentino Gonzalo Piovi dentro del área para abrir el marcador en el minuto 14.

Cruz Azul no se rindió y logró empatar con un bonito disparo de Jorge Sánchez, aunque el 10 rojinegro dio la victoria al club más popular de Brasil en el 71 al aprovechar un contraataque.

Los jugadores de Flamengo felicitan al goleador Giorgian de Arrascaeta. AFP

Gonzalo Plata entró al cambio en el partido. El jugador ecuatoriano estuvo movedizo y comprometido con los ataques de su equipo.