Piero Hincapié: 'Tenemos que volver a jugar como si acabase de empezar la temporada'

Piero Hincapié lleva apenas unos meses en el Arsenal y ya avista en el horizonte dos títulos. Quizás los más importantes a los que puede optar un futbolista profesional a nivel de clubes: la Premier League y la Champions League.

El ecuatoriano, uno de los grandes recursos con los que Mikel Arteta ha llegado con opciones de dos entorchados a esta recta final de la temporada, atiende a un grupo de medios españoles, entre los que se encuentra EFE, a poco de que comiencen las semifinales de Champions League contra el Atlético de Madrid.

¿Cómo le afecta a usted como defensa tener a un jugador ofensivo como Odegaard en el campo?

En lo personal creo que es un jugador con unas cualidades extraordinarias. Aporta mucho en ataque obviamente, pero tenemos una plantilla muy grande y cualquiera que juegue en su posición lo va a hacer de la mejor manera, con otras cualidades. A veces se extraña en el campo un jugador como él.

El Arsenal sólo ha alcanzado una final en esta competición, perdida en 2006 contra el Barcelona, a la hora de volver a otra, ¿pesa la historia?

No sé si pesa en esto, pero tenemos un gran equipo, hemos hecho un gran campeonato y llegar hasta esta estancia de semifinales... Son unos partidos diferentes, de ida y vuelta, y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para poder estar ahí y pasar.

El pasado verano sonó un posible fichaje por el Atlético. ¿Le llegó ese interés?¿Cómo ha sido su llegada a este equipo?

La verdad es que no soy mucho de mirar redes sociales y eso. Hablo con mi agente y en ese momento hablé, pero no sé si hubo una propuesta de verdad. Creo que también es muy lindo que muchos equipos importantes te quieran en su plantilla y gracias a dios me decidí por este gran club y con este gran técnico, Arteta.

Todos me ayudaron desde el inicio, me ayudaron a adaptarme. Al principio es un nuevo desafío, con nuevos compañeros, nuevo cuerpo técnico, pero creo que me he adaptado de la mejor manera y sigo en ello.

¿Ha ayudado el 'clan' español, tanto jugadores como entrenadores, a que su adaptación sea más fácil a este equipo?

R: Sí, sí, obviamente, los que llevan años aquí, los españoles y el 'staff', que la mayoría habla español, creo que eso ha sido una ayuda muy importante. Sobre todo al principio, para entender la forma en la que me necesita el técnico. Estoy muy agradecido con todos ellos.

¿Quién tiene ventaja? El Atlético de Madrid, que puede descansar en La Liga; o el Arsenal, que no puede bajar el pistón competitivo en Premier League por la pelea contra el Manchester City?

No sé si es una ventaja o una desventaja, porque nosotros solo miramos el siguiente partido y ahora nos toca el Atlético, que es un buen rival con un gran técnico. Sólo podemos pensar en el miércoles y luego ya llegará lo otro. Es Champions, es una motivación especial para todos.

Hay ciertas dudas sobre la presencia de Julián Álvarez, ¿les afecta que juegue o no? ¿qué le parece como futbolista?

Es un jugador increíble, tiene muchas cualidades. Se mueve por todas partes, es muy físico, técnico y muy inteligente para jugar. Me parece un jugador fantástico, pero no sé si nos afecta que juegue o no juegue porque nosotros solo tenemos que ver el equipo que pone el Atlético y contrarrestar lo que venga.

En el último mes el Arsenal ha recibido ocho goles y marcado solo cuatro, ¿por qué ha habido ese desequilibrio respecto a lo que había sido el equipo en otras partes de la temporada?

El campeonato se vuelve cada vez más difícil. Cada vez son más partidos y es más difícil mantener la portería a cero, que nos encanta, obviamente, pero sabemos que tenemos que mejorar mucho en ataque y marcar esos goles que hagan la diferencia

¿Qué ingredientes de vuestra fase más dominante de la temporada tiene que recuperar el Arsenal para ganar tanto la Premier como la Champions?

Tenemos que volver a jugar como si hubiese empezado otra vez la liga y volver a nuestros inicios. Hicimos un gran trabajo y luego, como es lógico, las cosas se vuelven difíciles. Hay que centrarse en que no nos marquen gol.

En el Bayer Leverkusen estuvo con Xabi Alonso, ahora en el Arsenal con Arteta. Dos técnico españoles, ¿qué ha aprendido de ellos?

R: Son dos entrenadores extraordinarios. Me sentí muy bien con la llegada de Xabi a Leverkusen en su momento, me enseñó mucho y eso fue una gran base para que llegara aquí. Mikel me ha ayudado mucho en todos los sentidos y creo que a parte de ser buenos técnicos son unas buenas personas.