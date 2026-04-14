Atlético de Madrid sufre, pero supera al Barcelona en cuartos de final de la Champions League

MADRID, 14/04/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) trata de escapar de Julián Álvarez, del Atlético, durante el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones

El Barcelona vence 2-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano en el juego de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, por lo que la eliminatoria se cerró 3-2 a favor de los rojiblancos, que comenzaron encajando dos goles en 24 minutos.

Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 4, tras aprovechar un error de Lenglet, que perdió el balón al intentar ceder atrás. Lamine le adivinó la atención y tras un pase de Ferran anotó el 0-1.

En el minuto 24, Ferran batió al Musso con la zurda tras un pase de Olmo. En el 31, Lookman firmó el 1-2, tras un bonito contragolpe del Atlético con asistencia final de Llorente. El segundo tiempo fue intenso, emocionante y polémico.

Eric García a los 79 minutos se fue expulsado y el Barcelona batalló con 10 jugadores el cierre del partido. Hubo acciones polémicas. Una jugada en la que el VAR intervino se anuló un gol del conjunto azulgrana.

Explosión de júbilo. El Metropolitano estalló de alegría en una noche histórica, de nuevo de resiliencia sin límite del Atlético para eliminar a un excelso Barcelona de la Liga de Campeones y plantarse, por séptima vez en su historia, en las semifinales de la mejor competición de clubes del mundo.

La sorpresa en el Atlético saltó una hora antes de comenzar el encuentro. Jan Oblak, ya recuperado de una distensión muscular en el costado, estaba disponible para Simeone, pero el entrenador apostó por Juan Musso. Por primera vez en doce temporadas, después de que le arrebatase la titularidad a Miguel Angel Moyá en el curso 2014-15, Oblak fue suplente por decisión técnica.

La resolución del 'Cholo' recorrió la grada y el debate estaba servido. ¿Jugará Oblak la final del Copa el próximo sábado?. El caso es que el técnico premió el buen hacer de Musso en los seis partidos que ha tenido que defender la portería por la lesión del esloveno. Y quizá creyó que el argentino tiene mejor juego con los pies que su rival en el puesto, algo que consideró fundamental para dar buena salida de balón ante la presión de un exigido Barcelona.

Mucha responsabilidad para Musso, que se estrenó con un paradón a Lamine Yamal en el primer minuto y que recibió, igual que sus compañeros, un tremendo jarro de agua helada con los dos goles barcelonistas en 24 minutos. 0-2 y eliminatoria igualada.

Seis minutos tardó el Atlético en ponerse con ventaja en la ronda. Lookman, excelente en el primer acto, embocó a la red de Joan García un centro de Llorente desde la derecha en un gran contragolpe rojiblanco (1-2).

El tanto fue un alivio para Musso, que se había mostrado algo inseguro, precisamente en el juego con los pies, pero que también había realizado grandes intervenciones para evitar un resultado peor.

La tensión se palpaba en el ambiente al descanso. Con toda la segunda mitad por delante y un Barcelona extraordinario, que, comandado por un desatado Lamine Yamal, amenazaba y angustiaba a una hinchada que no paraba de animar a los suyos.