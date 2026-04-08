PSG vs. Liverpool y Barcelona vs. Atlético de Madrid por las semifinales de Champions

Este miércoles 8 de abril se jugarán las otras dos semifinales de la Champions League 2026 desde las 14:00 (hora de Ecuador). El Paris Saint-Germain, de Willian Pacho, visitará al Liverpool. En el otro cotejo, el Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona Serán dos duelos intensos y emocionantes.

Paris Saint-Germain recibe e al Liverpool en el Parque de los Príncipes de París. El PSG, vigente campeón, llega tras eliminar al Chelsea con un global de 8-2 en octavos y con Pacho en su defensa. El Liverpool busca avanzar en su única opción de título esta temporada.

El club parisino lidera la Ligue 1 y tuvo descanso este fin de semana tras el aplazamiento de su partido ante Lens.

El DT Luis Enrique dirige un bloque colectivo que incluye a jugadores como Vitinha, Ousmane Dembélé y Kvaratskhelia, quien anotó cuatro goles en sus últimos tres partidos de Champions. El PSG eliminó al Liverpool en octavos de la edición pasada en penaltis.

Este será el séptimo enfrentamiento entre ambos clubes en competiciones UEFA. El Liverpool ganó solo uno de sus últimos cinco partidos como visitante y marcó apenas un gol en sus tres derrotas consecutivas fuera de casa. En Champions, sin embargo, ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros.

El fin de semana ya se enfrentaron por LaLiga y se dieron muchas polémicas, por lo que en el aire hay una sensación a revancha. Cabe anotar que ya se enfrentaron en la semifinal de la Copa del Rey y clasificó el cuadro madrileño.

En el otro duelo, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou de Barcelona, por la ida. El partido se celebra solo cuatro días después del duelo liguero entre ambos equipos, que ganó el Barcelona por 1-2 con gol de Robert Lewandowski.

FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega con buena racha: ocho triunfos en los últimos nueve partidos, dos de ellos ante el Atlético. El equipo lidera LaLiga con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid.