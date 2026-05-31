Quito hace historia con la primera media maratón más alta del mundo y la tradicional 15K Race

Quito vivió una jornada histórica este domingo con la realización de la primera Media Maratón de Quito y la emblemática Quito 15K Race, eventos que reunieron a más de 22.000 atletas nacionales e internacionales en las calles de la capital ecuatoriana.

La edición 2026 marcó un hito para el deporte ecuatoriano al convertirse en la primera media maratón organizada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, posicionando a Quito como referente internacional del running de altura.

Una fiesta deportiva en las calles de Quito

Desde tempranas horas, miles de corredores participaron en actividades de calentamiento y preparación antes de la largada conjunta de las pruebas de 15 y 21 kilómetros.

El ambiente estuvo acompañado por música, animación y el respaldo constante de los quiteños, quienes salieron a las calles para apoyar a los atletas durante el recorrido.

La vicealcaldesa de Quito participó en el acto inaugural y destacó la importancia de estos eventos para impulsar el deporte, el turismo y el posicionamiento internacional de la ciudad.

Durante toda la ruta se instalaron:

Puntos de hidratación.

Equipos paramédicos.

Operativos de seguridad.

Apoyo logístico para los corredores.

Además, bandas musicales y agrupaciones institucionales animaron distintos tramos de la competencia.

Resultados oficiales de la Media Maratón de Quito

En la categoría élite masculina, el ganador fue el peruano René Champi con un tiempo de 1:05:35.

El podio quedó conformado por:

René Champi ( Perú ) – 1:05:35

) – 1:05:35 Jossep Kriprono ( Kenia ) – 1:05:54

) – 1:05:54 Héctor Garibay ( Bolivia ) – 1:06:11

) – 1:06:11 Fernando Moreno (Ecuador) – 1:06:25

En la categoría femenina, la ecuatoriana Silvia Ortiz se quedó con el primer lugar tras registrar 1:15:57.

El podio femenino fue:

Silvia Ortiz ( Ecuador ) – 1:15:57

) – 1:15:57 Jovanna De La Cruz (Perú ) – 1:16:04

) – 1:16:04 Rosa Chacha ( Ecuador ) – 1:17:57

) – 1:17:57 Katherine Tisalema (Ecuador) – 1:20:02

Quito se consolida como destino mundial del running

La organización destacó que corredores de distintas provincias del Ecuador y de varios países participaron en esta edición, reforzando el carácter internacional de las competencias.

Con la realización simultánea de la Media Maratón y la Quito 15K Race, la capital ecuatoriana fortalece su posicionamiento como uno de los principales escenarios para el atletismo de ruta en altura y abre una nueva etapa para el desarrollo del running en América Latina.