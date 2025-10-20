Días y horarios de los partidos de los jugadores ecuatorianos en la tercera fecha de Champions

La tercera fecha de la Champions League se jugará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre del 2025. Cinco jugadores ecuatorianos tendrán actividad en los dos días de competición: Willian Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Kevin 'la Rola' Rodríguez.

La Champions League cumple su segunda temporada con un nuevo formato que incluye una fase única de 36 equipos. Estos deben rivalizar contra ocho rivales -cuatro en casa y cuatro fuera de ella. Luego, los ocho primeros se clasificarán directo a octavos de final y del puesto noveno al 24 jugarán repechajes.

El PSG, campeón defensor del torneo, con Willian Pacho en sus filas, se medirá al Bayer Leverkusen, el martes 21 de octubre del 2025. El partido se jugará a las 14:00 (horario de Ecuador).

Willian Pacho es titular en el PSG. El equipo francés tiene dos triunfos en sus dos primeros partidos. AFP

A la misma hora, el Unión Saint Gilloise de Bélgica, en donde milita el delantero tricolor Kevin Rodríguez, se enfrentará con Inter de Milan, último finalista del certamen. El equipo de 'La Rola' intenta recuperarse de la goleada 4-0 ante el Newcastle United, de la segunda jornada.

Kevin Rodríguez comandará el ataque de Saint Gilloise en el partido ante Inter de Milan, por la tercera fecha de la Champions League.

El martes 21 de octubre también saltará a la cancha el Arsenal de Londres. El equipo dirigido por Mikel Arteta visitará al Atlético de Madrid, en la capital española. En la jornada del lunes 20, el técnico confirmó que Piero Hincapié formará parte de la convocatoria para el duelo europeo.

Los jugadores ecuatorianos que jugarán el miércoles 22

El Chelsea, del entrenador Enzo Maresca, ocupa posiciones secundarias, en el inicio de la Champions. El cuadro londinense está en el puesto 18 de la tabla con tres puntos, luego de su victoria ante Benfica de Portugal.

Dodi Lukébakio traslada el balón ante la marca de Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido jugado el martes 30 de septiembre del 2025. AFP

El miércoles 22 de octubre, Chelsea recibirá al Ajax de Países Bajos, en Stamford Bridge. Moisés Caicedo, volante ecuatoriano, será titular en el juego. 'Moi' jugó 45 minutos en la goleada de Chelsea ante Nottingham Forrest.

Mario Pasalic, de Atalanta, celebra su gol ante Brujas de Bélgica. Al fondo, desconsolado, el defensa ecuatoriano Joel Ordóñez, en el partido jugado este 30 de septiembre. EFE

El miércoles 22 también jugará Joel Ordóñez con Brujas. A las 14:00, el cuadro belga visitará al poderoso Bayern Múnich.