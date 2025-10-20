Días y horarios de los partidos de los jugadores ecuatorianos en la tercera fecha de Champions
Willian Pacho, Joel Ordóñez, Kevin Rodríguez, Moisés Caicedo tendrán actividad. Piero Hincapié también estará disponible con Arsenal.
Piero Hincapié flamea la bandera del Arsenal de Londres.
20 oct 2025 - 15:33
La tercera fecha de la Champions League se jugará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre del 2025. Cinco jugadores ecuatorianos tendrán actividad en los dos días de competición: Willian Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Kevin 'la Rola' Rodríguez.
La Champions League cumple su segunda temporada con un nuevo formato que incluye una fase única de 36 equipos. Estos deben rivalizar contra ocho rivales -cuatro en casa y cuatro fuera de ella. Luego, los ocho primeros se clasificarán directo a octavos de final y del puesto noveno al 24 jugarán repechajes.
El PSG, campeón defensor del torneo, con Willian Pacho en sus filas, se medirá al Bayer Leverkusen, el martes 21 de octubre del 2025. El partido se jugará a las 14:00 (horario de Ecuador).
A la misma hora, el Unión Saint Gilloise de Bélgica, en donde milita el delantero tricolor Kevin Rodríguez, se enfrentará con Inter de Milan, último finalista del certamen. El equipo de 'La Rola' intenta recuperarse de la goleada 4-0 ante el Newcastle United, de la segunda jornada.
El martes 21 de octubre también saltará a la cancha el Arsenal de Londres. El equipo dirigido por Mikel Arteta visitará al Atlético de Madrid, en la capital española. En la jornada del lunes 20, el técnico confirmó que Piero Hincapié formará parte de la convocatoria para el duelo europeo.
Los jugadores ecuatorianos que jugarán el miércoles 22
El Chelsea, del entrenador Enzo Maresca, ocupa posiciones secundarias, en el inicio de la Champions. El cuadro londinense está en el puesto 18 de la tabla con tres puntos, luego de su victoria ante Benfica de Portugal.
El miércoles 22 de octubre, Chelsea recibirá al Ajax de Países Bajos, en Stamford Bridge. Moisés Caicedo, volante ecuatoriano, será titular en el juego. 'Moi' jugó 45 minutos en la goleada de Chelsea ante Nottingham Forrest.
El miércoles 22 también jugará Joel Ordóñez con Brujas. A las 14:00, el cuadro belga visitará al poderoso Bayern Múnich.
