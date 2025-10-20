Mundial femenino Sub 17: Ecuador vs Noruega, en la cancha de Teleamazonas

La Selección de Ecuador Sub 17 perdió en el estreno ante Estados Unidos. Busca la reinvindación ante las noruegas.

El Mundial femenino Sub 17 se juega en la cancha de Teleamazonas. Ecuador se enfrenta a Noruega, en la segunda jornada del grupo C del certamen. Usted podrá disfrutar del compromiso, el martes 21 de octubre del 2025, a través de esta señal, desde las 14:00. Fútbol para todos, a nivel nacional.

Ecuador cayó 3-0 ante Estados Unidos, en el estreno del torneo juvenil. El cuadro del seleccionador Víctor Idrobo no pudo con el mejor juego asociativo de las jugadoras norteamericanas, que impusieron sus condiciones en el juego.

Por su parte, Noruega llega al partido tras haber perdido en su estreno ante China, por un contundente 5-0. El elenco europea necesita una victoria para reducir su gol negativo, de cara a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

El martes 21 de octubre también se enfrentarán los equipos de Estados Unidos y China. Si hay un ganador en este partido, se clasificará directamente a la próxima ronda. El partido es a las 11:00 de Ecuador.