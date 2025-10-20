Willian Pacho mejorará su salario y extenderá su contrato en PSG, según el medio Le Parisien

Willian Pacho es uno de los comandantes de la defensa del PSG. El equipo quiere extender su vínculo con él hasta 2030.

Willian Pacho es un referente en la defensa del PSG. El monarca de la Champions League y múltiple campeón del fútbol francés, quiere renovar el contrato con el defensa ecuatoriano, formado en Independiente del Valle. Así lo informó este 20 de octubre, el diario Le Parisien.

De acuerdo con el medio, Pacho, quien jugará la Copa del Mundo con La Tri, negocia con el Saint Germain los acuerdos de un contrato que prolongará el vínculo del ecuatoriano con el cuadro europeo hasta la temporada del 2030.

El director deportivo del PSG, Luis Campos, según la información de Le Parisien, tiene el tema de la renovación de Pacho, como unas de las prioridades, por dos razones principales. La primera: el salario del ecuatoriano no se compadece con su estatus de referente del poderoso equipo parisino.

"A priori, nada impide que se llegue rápidamente a un acuerdo. Los más optimistas creen que todas las partes deberían poder llegar a un acuerdo antes de fin de año" Le Parisien sobre la renovación de Willian Pacho

Pacho llegó en agosto del 2024 a PSG, por USD 45 millones. Con Saint Germain ganó la Champions League, la Supercopa, la Ligue de Francia, la Supercopa de Francia. Se ganó el puesto de titular haciendo dupla con Marquinhos.

Pau Cubarsi salta con Willian Pacho durante el partido entre PSG y Barcelona, válido por la segunda fecha de la Champions League. AFP

La otra razón, según Le Parisien, tiene que ver con la necesidad del PSG de mantener el núcleo base del exitoso equipo que logró la Champions. Jugadores como el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, el extremo Bradley Barcola, el ofensivo Kang In Lee y el ariete Goncalo Ramos están en fila para renovar sus contratos.

El martes 21 de octubre, PSG visita a Bayer Leverkusen, en la tercera fecha de la Champions League. El partido se jugará a las 14:00 (hora de Ecuador). Saint Germain es tercero en la tabla con seis puntos, tras dos victorias consecutivas.