¿Qué ecuatorianos juegan en la jornada de Champions League este martes 25 de noviembre?

Esta martes 25 de noviembre del 2025 se juega la quinta jornada de Champions League. Dos ecuatorianos estarán presentes en esta importante fecha. Union Saint-Gilloise con Kevin Rodríguez enfrenta al Galatasaray y el Chelsea con Moisés Caicedo enfrenta al FC Barcelona. ¿A qué hora juegan los tricolores?

El primer partido es el del Union Saint-Gilloise. El equipo belga juega a las 12:45 y enfrenta al Galatasaray. El cuadro del ecuatoriano Kevin Rodríguez precisa la victoria si quiere seguir en la competencia. Tienen tan solo tres puntos de 12 posibles. Ganaron su primer encuentro pero ahora, llevan tres derrotas al hilo. Se espera que el ecuatoriano sea titular en el encuentro.

Por otro lado, el Chelsea con 'Niño Moi' recibe al FC Barcelona. El encuentro será a las 15:00. Caicedo saltará de titular, para este importante partido. Chelsea está en la doceava posición con siete puntos, mientras que el Barcelona igual tiene siete puntos, pero por gol diferencia, está por una posición arriba del club inglés.

Aunque Chelsea se encuentre en la zona de clasificación, necesita la victoria. El último equipo que está en zona clasificatoria está tan solo a tres puntos.

En la jornada del miércoles 26 también habrán ecuatorianos presentes en Champions League.