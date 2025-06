Lamine Yamal elogia a Willian Pacho como el mejor defensa

Lamine Yamal, la superestrella del F.C. Barcelona fue entrevistado este lunes 2 de junio en el programa "El partidazo de Cope", por el periodista deportivo Juanma Castaño donde habló del equipo ideal de la competición europea donde el París Saint-Germain (PSG) se coronó como campeón de la Champions League.

En el panel estaba además la periodista Helena Contis, quien aprovechó la oportunidad para crear "los premios de la Champions" uno por línea en el terreno del juego donde Yamal no dudó en destacar la participación del ecuatoriano Willian Pacho en el PSG.

En la portería destacó a Gianluigi Donnarumma el futbolista italiano que juega de portero en el París Saint-Germain.

Cuando le pidió el nombre del mejor defensa el futbolista español, Yamal, que juega como extremo derecho en el F.C. Barcelona y en la selección española no dudó en responder: "Pacho me ha gustado mucho, me ha sorprendido".

Como mejor centrocampista destacó el juego de Pedro González López, más conocido como Pedri, que milita en el F.C. Barcelona; y sumó a Vítor Machado Ferreira, conocido deportivamente como Vitinha. El futbolista portugués milita como centrocampista en el Paris Saint-Germain F. C.

Para Yamal, Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha, debe ser premiado como mejor delantero de la Champions. El jugador nacido en Porto Alegre, Brasil, milita actualmente en el F.C. Barcelona.

Finalmente, Yamal destacó como mejor entrenador a Luis Enrique Martínez, el exfutbolista y quien actualmente dirige al Paris Saint-Germain F. C. ganador de la Champions League 2025.