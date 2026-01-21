Moisés Caicedo anota un gol de cabeza en el triunfo del Chelsea en la Champions League

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo anotó un gol de cabeza en el compromiso entre el Chelsea y el Pafos de Chipre, este miércoles 21 de enero del 2026 por la séptima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputa en Stamford Bridge.

Caicedo aprovechó una pelota que cayó en el área, tras un primer cabezazo. Empujó el balón al fondo del arco y festejó con sus compañeros el único tanto que selló el triunfo del conjunto inglés en esta fecha de la Champions.

Estuvo cerca el Chelsea cerca de complicarse mucho la existencia, pero el gol de Caicedo en la recta final de partido le permite doblegar al Pafos y llegar a la última jornada con opciones de meterse entre los ocho primeros y acceder de forma directa a los octavos de final.

No será fácil, eso sí, porque el siguiente rival que les espera es el Nápoles en el Diego Armando Maradona, pero la primera parte del trato, y a priori la más sencilla, ya está hecha. Había que derrotar al humilde Pafos en Stamford Bridge y, sin brillo, sin un gran juego y sin muchos goles, lo consiguieron.

Los 'Blues' hicieron una primera parte decente, sin goles, pero con un par de ocasiones claras y un gol anulado a Enzo Fernández por falta. La más clara la tuvo Hato en una buen triangulación en el balcón del área que el holandés finalizó con un disparo al muñeco.

Pese a la mayor insistencia de los ingleses, curiosamente la mejor recayó en las piernas chipriotas, en un remate de Jajá que tras tocar en la mano de Reece James se estrelló en la madera de Filip Jorgensen. El árbitro consideró que la intervención del capitán del Chelsea no fue suficiente para pitar penalti.

Tras el paso por vestuarios y los cambios de Liam Rosenior, que metió a Robert Sánchez por el lesionado Jorgensen y a Estevao por James, el Chelsea lejos de mejorar pareció conformarse con un resultado que no le valía de nada, al tiempo que los chipriotas estaban contentos con un empate que les dejaba con escasas opciones de estar en la última jornada pudiendo clasificarse.

Hasta que Caicedo prácticamente las dinamitó. A balón parado, el Chelsea encontró la vía de la victoria. En un córner, Wesley Fofana peinó la pelota en el primer palo y Caicedo entró como un obús desde atrás para cabecear el 1-0. El ecuatoriano fue con tanta fuerza que hasta el VAR revisó una posible falta.

El tanto, finalmente, subió al marcador y se transformó en la primera victoria de Rosenior en Europa. Una muy necesaria para que el próximo miércoles en la jornada unificada, los 'Blues' sepan que con un triunfo en Nápoles se ahorrarán el 'playoff'.

Su problema, además de la dificultad del rival, es la necesidad de los napolitanos, que pueden quedarse hasta fuera de los 24 primeros, y la venganza que quiera cobrarse Antonio Conte, el autor de la última Premier League de los londinense, pero a su vez un hombre que no salió muy bien de Stamford Bridge.

El Pafos, por su parte, está en la posición número treinta, con seis unidades, a dos de los puestos de 'playoff'. Los chipriotas cerrarán su andadura en esta fase de grupos en casa y contra el eliminado Slavia de Praga.