El futbolista ecuatoriano Kendry Páez tiene los días contados en el Racing Estrasburgo de Francia

El futuro del futbolista ecuatoriano Kendry Páez es incierto. En las últimas semanas, el nombre del volante ecuatoriano comenzó a sonar con fuerza por un tema personal. Ahora el futbolista ecuatoriano tiene los días contados en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.

Aunque el jugador ha permanecido en silencio cada vez su posible salida del equipo tiene más versiones. Según la prensa europea, en el cuadro francés el ecuatoriano no ha llenado las expectativas en cuanto a su nivel.

Los duros cuestionamientos por el estilo de vida han influido en su futuro. En Inglaterra se cree que su carrera en el Chelsea, propietario de su paso, es incierta tras los duros cuestionamientos que ha tenido.

De acuerdo con Fabrizio Romano, especialista en fichajes, la salida del ecuatoriano del club francés sería dentro de dos semanas.

“Kendry Páez podría salir de Estrasburgo en las próximas dos semanas mientras se llevan a cabo conversaciones para evaluar la mejor solución”, posteó en su cuenta en X.

En el Chelsea también hay preocupación. La dirigencia analiza tomar medidas radicales por su comportamiento como ponerle a un tutor. Chelsea pagó más de 16 millones de dólares por un contrato de cinco temporadas con Kendry, por lo que los de Londres quieren asegurar que su inversión no se diluya en una temporada.

En el primer semestre en Europa con Estrasburgo, Páez jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar un gol, pero no fue titular en muchos partidos.