¡EN VIVO! Real Madrid vs. Bayern: duelo intenso en cuartos de final en el Santiago Bernabéu

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (c), intenta rematar ante el defensa austriaco del Bayern Munich, Konrad Laimer, en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

El duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich se juega en la Champions League este martes 7 de abril del 2026 desde las 14:00 horas. El Madrid no atraviesa un buen momento. El Real Madrid llegó cuestionado¿. La derrota 2‑1 ante Mallorca lo dejó casi sin opciones en La Liga, con el Barcelona a siete puntos.

Además, quedó fuera de la Copa tras la eliminación en Albacete. Con esa ambición, salió a buscar el partido con Vinícius y Mbappé. En el medio, Valverde regresará por Camavinga, mientras que el retorno de Bellingham.

En defensa, Alexander‑Arnold mantendría su lugar por Carvajal. Militao, pese a volver y marcar ante Mallorca, aún no estaría listo para ser titular. El Bayern Múnich llega en gran forma. Según la prensa alemana, el equipo bávaro remontó 3‑2 al Friburgo en la Bundesliga, extendió su racha a 13 partidos oficiales sin perder y antes firmó una victoria 4‑1 ante Atalanta en la Champions para sellar su pase a cuartos.