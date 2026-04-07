Champions League: ¿dónde y a qué hora ver los partidos de ida de los cuartos de final?

Jugadores del Bayern Múnich y Real Madrid en la semifinal de ida de la Champions League, 30 de abril de 2024.

Ocho partidos en ocho días definirán a partir de este martes 7 de abril del 2026 los semifinalistas de la Champions League, en una ronda de cuartos estelar con el campeón PSG de nuevo ante el Liverpool, un clásico europeo Real Madrid-Bayern, el duelo español Barça-Atlético y la cenicienta Sporting ante Arsenal

Real Madrid-Bayern: la Vieja Europa

Hasta 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- comparecerán el martes en el Santiago Bernabéu en un duelo entre dos grandes clásicos del Viejo Continente.

Fiel a su costumbre, el Bayern tiene casi resuelta la Bundesliga y puede concentrarse en la reconquista de la Orejona.Recuperará a su goleador implacable Harry Kane, con molestias en un tobillo que le impidieron jugar el sábado en el triunfo 3-2 in extremis ante el Friburgo.

El Real Madrid, que en 2024 ganó su sexto título en diez años, vuelve a contar con Kylian Mbappé, resuelto el embrollo de su lesión de rodilla, y Jude Bellingham, que se unen a un Vinícius en alza capaz de sostener la nave en ausencia de las otras estrellas.

Pero su regreso de la ventana internacional se saldó el sábado con una derrota 2-1 ante el Mallorca que le deja a siete puntos del líder Barça en la Liga.

Real Madrid vs. Bayern Múnich

14:00 (hora de Ecuador) ​

Estadio Santiago Bernabéu

14:00 (hora de Ecuador) ​ Estadio Santiago Bernabéu Sporting vs. Arsenal​

14:00 (hora de Ecuador)​

Estadio: José Alvalade

Vinicius y Kylian Mbappé celebran un gol, ante el Olympiakos, por la Champions League AFP

Los partidos del miércoles

Sporting-Arsenal: cenicienta ante candidato

El Sporting recibe al Arsenal el miércoles convertido en el invitado sorpresa en los cuartos del torneo tras haber batido a la otra sensación, el Bodo/Glimt, que desperdició un 3-0 en la ida de octavos al perder 5-0 tras una prórroga en la vuelta en Lisboa.

En el estadio José Alvalade el Arsenal pondrá el listón más alto: los Gunners son líderes de la Premier League y finalizaron la liga de la Champions en el primer puesto.

Pero el equipo de Mikel Arteta, sin títulos desde hace seis años, ofrece síntomas febriles cuando se acerca el momento de la verdad. El 22 de marzo perdió 2-0 ante el City, su rival también por la Premier, en la final de la Copa de la Liga.

En el regreso a la competición tras la ventana internacional cayó el sábado por 2-1 ante el Southampton, de la segunda división, en los cuartos de la Copa de Inglaterra.

PSG-Liverpool: ecos de 2025

El Parque de los Príncipes abrirá el fuego este martes con el juego entre el PSG y Liverpool, uno de los duelos que mejor sabor de boca dejó el año pasado en el torneo.

Entonces chocaron en octavos, también con la ida en París, donde el Liverpool sobrevivió a un increíble asedio gracias a su golero brasileño Alisson Becker, ausente en esta ocasión por lesión, y al tanto postrero de Harvey Elliott (87').

En Anfield el PSG igualó con un gol de Ousmane Dembélé, embalado ya hacia el Balón de Oro, y se clasificó en los penales tras una noche trepidante. Ni Liverpool, alejado de una Premier en la que defendía título y que viene de encajar un 4-0 ante el City el sábado en cuartos de Copa, ni PSG, irregular aunque en mejoría, son los mismos, pero cuando suene el himno de la Champions nadie se acordará de sus miserias.

Barça-Atlético: trilogía en 11 días

Tres partidos en once días están disputando el Barcelona y el Atlético. La serie comenzó el sábado, con los azulgranas ganando 2-1 en el Metropolitano gracias a un gol postrero de Robert Lewandowski, providencial para meter el hombro tras un rechace.

El segundo capítulo de la serie se disputará el miércoles en el Camp Nou, a donde regresa por última vez Antoine Griezmann, jugardor del Barça entre 2019 y 2021, tras anunciar que al final de la presente temporada se unirá al Orlando City, de la Major League Soccer estadounidense.

Sin el lesionado Raphinha, el Barcelona cuenta con la mejor versión de Lamine Yamal, por fin a la velocidad de crucero esperada para el fenómeno de 18 años tras un inicio de curso entre lesiones y ruido extradeportivo.