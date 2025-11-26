Willian Pacho convierte un gol con PSG en la goleada ante Tottenham por Champions

Willian Pacho (izquierda) celebra su gol con el portugués Thiago Neves, en la jornada del 26 de noviembre del 2025.

París Saint Germain goleó por 5-3 a Tottenham, en la quinta fecha de la Champions League. El cuadro parisino ahora ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, tres menos que el Arsenal de Londres.

Willian Pacho contribuyó con uno de los goles del PSG. El defensor ecuatoriano anotó a los 65 minutos del partido. Los otros tantos fueron obra de Vitinha, el talento volante portugués y del español Fabián Ruiz.

Vitinha marcó a los 45', 53' y 75 minutos del partido. El volante Ruiz convirtió a los 59 minutos y el tanto de 'Pachito' llegó a los 65 minutos. El lateral francés Lucas Hernández miró la tarjeta roja al tercer minuto de adición.