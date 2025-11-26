PSG recuerda el Día del Himno Nacional de Ecuador con una imagen de Willian Pacho

Willian Pacho aparece en la imagen posteada por PSG en sus redes sociales.

París Saint Germain decidió conmemorar el Día del Himno Nacional de Ecuador. Este miércoles 26 de noviembre del 2025, el cuadro francés realizó una publicación en sus redes sociales recordando el festejo patrio.

En la gráfica se mira una caricatura de Willian Pacho, el defensa ecuatoriano del Saint Germain, cantando a viva voz el Himno Nacional. La publicación tuvo masivas reacciones positivas de parte de los aficionados ecuatorianos, que siguen al equipo por las actuaciones de 'Pachito'.

El defensor tricolor cumple su segunda campaña en el PSG. En su primera temporada al formado en Independiente del Valle no le costó el debut: ganó cinco coronas, incluyendo la Champions League.

PSG juega la Champions ante Tottenham ¿cuándo?

El cuadro parisino, dirigido por Luis Enrique, se enfrenta al Tottenham, por la quinta fecha de la Champions League. El partido se juega desde las 15:00. ESPN y Disney Plus transmiten el partido, que se juega el 26 de noviembre del 2025.

Pau Cubarsi salta con Willian Pacho durante el partido entre PSG y Barcelona, válido por la segunda fecha de la Champions League. AFP

Saint Germain ocupa, actualmente, la séptima posición con nueve unidades, luego de haber conquistado tres victorias y sufrir una derrota. Marcó 14 goles a favor y recibió cinco tantos durante