Argentina busca una amnistía para Nico Otamendi, tras el indulto a Cristiano Ronaldo

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de indultar a Cristiano Ronaldo activa las alertas en los equipos que tienen a jugadores suspendidos, antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Argentina quiere contar en el estreno con Nicolás Otamendi. Él fue expulsado en la última fecha de Eliminatorias, el 9 de septiembre del 2025, en el partido ante Ecuador en el estadio Banco Pichincha. En ese mismo partido, el árbitro Wilmar Roldán expulsó a Moisés Caicedo, que tampoco jugará el debut con Ecuador.

¿Qué tiene que ver Ronaldo? El órgano disciplinario de FIFA dispuso, inicialmente una sanción de tres fechas contra el 'Bicho' por propinar un codazo a un rival, en las eliminatorias europeas. El portugués cumplió el primer partido, pero la FIFA decidió dejar en suspenso las otras dos jornadas de sanción.

El argumento de FIFA es que, al no haber antecedentes de mala conducta de Ronaldo, en cuanto a tarjetas rojas, se puede beneficiar de un "indulto condicionado", por un año. Es decir que durante ese tiempo, CR7 no puede tener una actitud similar para no ser sancionado.

El árbitro Wilmar Roldán en el momento de la expulsión de Nicolás Otamendi. AFP

Argentina quiere replicar este esquema de perdón con 'Nico' Otamendi. Las autoridades de la AFA buscan un perdón condicional por un año. En Ecuador se mira con detenimiento lo que pueda pasar con Argentina para poder apelar la sanción de un juego que pesa sobre 'Niño Moi'.