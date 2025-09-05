Conmoción en Brasil por muerte de un golero de futsal luego de atajar un penal con el pecho

El video es impactante. La definición de un torneo de futsal amateur en Brasil terminó en tragedia. El hecho ocurrió en una definición por penales, el golero pudo contener uno de los tiros, pero al levantarse y correr a celebrar con los pulgares al cielo, se desplomó. Minutos después confirmaron su fallecimiento.

El trágico hecho tuvo lugar en la localidad de Augusto Correa, en el Estado de Pará donde se definía una instancia eliminatoria de los Juegos de la Semana de la Patria 2025 de fútbol sala. Las impactantes escenas fueron captadas por las cámaras de transmisión de los organizadores del torneo.

En el video se puede ver como Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido como 'Pixé', se lanza al costado derecho y ataja el penal. Sin embargo, al levantarse y celebrar, el golero, de 31 años, se desploma y cae en brazos de uno de los compañeros.

La escena provocó que jugadores y miembros del público saltaran dentro de la cancha y solicitaran asistencia médica urgente. Pixé tuvo algunas maniobras de reanimación dentro del gimnasio Zezinho de Freitas, pero tuvo que ser trasladado en ambulancia hacia el hospital Sao Migue porque no reaccionaba. Minutos después se confirmó su deceso, según publicó Lance.

Desde la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) a través de la red social Instagram, se emitió un comunicado lamentando lo ocurrido, recordando el arquero que murió y anunció la suspensión de todo el resto de la jornada futbolera.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos", se puede leer en el comunicado.