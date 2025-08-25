La esposa del futbolista Marcos Olmedo y su mensaje: 'Cómo te supero amor de mi vida'

El futbolista Marcos Olmedo de 26 años y fallecido en un siniestro de tránsito el domingo 24 de agosto del 2025 es velado en Quinindé. El jugador del Mushuc Runa viajaba a visitar a su familia, pero murió en el siniestro de tránsito tras un choque frontal contra otro vehículo en el sector de Las Pimientas, Esmeraldas.

La familia del futbolista que fue campeón de la Copa Ecuador con El Nacional se tiene previsto que se realice este lunes 25 de agosto del 2025. Evelyn Clavijo Lascano, esposa del jugador, publicó dos mensajes conmovedores a través de sus redes sociales.

"Cómo te supero amor de mi vida, cómo le explico esto a nuestro hijo esto duele y desgarra el alma. Descansa en Paz mi amor bonito", puso en un primer mensaje horas después de confirmarse el fallecimiento del jugador en un hospital del lugar.

En cambio, este lunes 25 de agosto puso muchas fotografías y contó detalles sobre la vida familiar del jugador. "Si soy la esposa de Marcos Olmedo nos conocimos hace casi 7 años nos casamos y tuvimos un lindo hijo, me gradué de la universidad y me pidió que cuide de su hijo que luego ingresara a la FAE como especialista que él me apoyaba ya que era mi gran sueño", puso.

El fallecimiento de otros agricultores de la zona de Quinindé ha generado tensión en la zona por el trágico hecho. "Solo pido un poquito de respeto por el dolor ajeno", concluyó el mensaje de la esposa del futbolista.