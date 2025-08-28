SORPRESA: Cuenca Juniors derrota a Barcelona y lo elimina de la Copa Ecuador
El campeón de Segunda categoría de Azuay derrota a los amarillos en la Copa Ecuador. Roberto La 'Tuka' Ordóñez fue la gran figura.
Mario Pineida, de Barcelona, controla el esférico ante la marca de un jugador de Cuenca Juniors, en el partido de la Copa Ecuador.
28 ago 2025 - 21:04
Cuenca Juniors logró la hazaña. El campeón de la Segunda Categoría de Azuay se impuso por 2-0 a Barcelona, en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. El partido se jugó en el estadio Alejandro Serrano, el 28 de agosto del 2025.
Un gol del nigeriano Asigibidigbi, a los 59 minutos y otro de Roberto La 'Tuka' Ordóñez, a los 63 minutos consagraron la victoria del elenco azuayo. En los octavos de final espera La Cantera de Pastaza, otro equipo del ascenso, que, habría preferido medir a Barcelona, pero se encontrará con la sorpresa azuaya.
En el año del Centenario, Barcelona acumula fracasos: la eliminación de la Copa Libertadores, la imposibilidad de alcanzar al líder de la Liga Pro, Independiente del Valle y ahora la tempranera eliminación ante Cuenca Juniors configuran un escenario preocupante para el equipo.
El técnico Ismael Rescalvo puso en la cancha un equipo que mezcló suplentes con titulares. Con el 2-0 abajo, envió a la cancha a Jánner Corozo y Octavio Rivero, pero la situación no cambió. Cuenca Juniors logró la hazaña con Roberto La 'Tuka' Ordóñez como la gran figura.
Así te contamos el minuto a minuto
28/08/2025
21:03
90+6: Final del partido, triunfo de Cuenca Juniors
Victoria del campeón del ascenso de Azuay. Dejó afuera a Barcelona, en el año de su Centenario.
28/08/2025
20:32
63' GOOOOOL de Cuenca Juniors
Roberto Ordóñez, de cabeza, pone el 2-0 en el partido. Cuenca Juniors hace la hazaña ante Barcelona
28/08/2025
20:27
59' GOOOOOOL de Cuenca Juniors
Asigibidi pone el 1-0 para los cuencanos. Sorpresa total en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.
28/08/2025
20:09
46' Presionan los toreros en el arco de Cortez
Barcelona salió convencido en el segundo tiempo para someter a su rival. Adrián Cortez sacó una pelota complicada en el arco de Cuenca.
28/08/2025
19:45
44' Un nuevo intento de los visitantes
Una buena combinación entre Gabriel Cortez y Mario Pineida terminó en un centro que no fue bien aprovechado.
28/08/2025
19:34
30' Jandry Gómez mete peligro en el arco rival
El ofensivo de Barcelona recibió un pase a profundidad de Dixon Arroyo. Remató avisado. Primer intento de los amarillos.
28/08/2025
19:26
23' Barcelona intenta adelantar las líneas
El cuadro amarillo se vio sorprendido inicialmente. Sin embargo, los toreros buscan con Gabriel Cortez generar presión.
28/08/2025
19:17
08' Remate de Ordóñez que se va desviado
Toda la potencia de Roberto Ordóñez, que casi define en el arco de De Arruabarrena de Barcelona.
28/08/2025
19:03
00' Comienza el partido en Cuenca
Se inicia el partido entre Cuenca Juniors y Barcelona. El último cupo para los octavos de final de la Copa Ecuador está en juego.
