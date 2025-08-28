SORPRESA: Cuenca Juniors derrota a Barcelona y lo elimina de la Copa Ecuador

Mario Pineida, de Barcelona, controla el esférico ante la marca de un jugador de Cuenca Juniors, en el partido de la Copa Ecuador.

Cuenca Juniors logró la hazaña. El campeón de la Segunda Categoría de Azuay se impuso por 2-0 a Barcelona, en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. El partido se jugó en el estadio Alejandro Serrano, el 28 de agosto del 2025.

Un gol del nigeriano Asigibidigbi, a los 59 minutos y otro de Roberto La 'Tuka' Ordóñez, a los 63 minutos consagraron la victoria del elenco azuayo. En los octavos de final espera La Cantera de Pastaza, otro equipo del ascenso, que, habría preferido medir a Barcelona, pero se encontrará con la sorpresa azuaya.

En el año del Centenario, Barcelona acumula fracasos: la eliminación de la Copa Libertadores, la imposibilidad de alcanzar al líder de la Liga Pro, Independiente del Valle y ahora la tempranera eliminación ante Cuenca Juniors configuran un escenario preocupante para el equipo.

El técnico Ismael Rescalvo puso en la cancha un equipo que mezcló suplentes con titulares. Con el 2-0 abajo, envió a la cancha a Jánner Corozo y Octavio Rivero, pero la situación no cambió. Cuenca Juniors logró la hazaña con Roberto La 'Tuka' Ordóñez como la gran figura.

Así te contamos el minuto a minuto

90+6: Final del partido, triunfo de Cuenca Juniors Victoria del campeón del ascenso de Azuay. Dejó afuera a Barcelona, en el año de su Centenario.

63' GOOOOOL de Cuenca Juniors Roberto Ordóñez, de cabeza, pone el 2-0 en el partido. Cuenca Juniors hace la hazaña ante Barcelona

59' GOOOOOOL de Cuenca Juniors Asigibidi pone el 1-0 para los cuencanos. Sorpresa total en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

46' Presionan los toreros en el arco de Cortez Barcelona salió convencido en el segundo tiempo para someter a su rival. Adrián Cortez sacó una pelota complicada en el arco de Cuenca.

44' Un nuevo intento de los visitantes Una buena combinación entre Gabriel Cortez y Mario Pineida terminó en un centro que no fue bien aprovechado.

30' Jandry Gómez mete peligro en el arco rival El ofensivo de Barcelona recibió un pase a profundidad de Dixon Arroyo. Remató avisado. Primer intento de los amarillos.

23' Barcelona intenta adelantar las líneas El cuadro amarillo se vio sorprendido inicialmente. Sin embargo, los toreros buscan con Gabriel Cortez generar presión.

08' Remate de Ordóñez que se va desviado Toda la potencia de Roberto Ordóñez, que casi define en el arco de De Arruabarrena de Barcelona.