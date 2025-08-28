Liga de Quito vs. Sao Paulo ¿cuántas entradas hay para el juego de la Copa Libertadores?

Encuentro entre Liga de Quito VS Botafogo por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz el pasado 21 de agosto.

Liga de Quito enfrenta por los cuartos de final de la Copa Libertadores a Sao Paulo el jueves 18 de septiembre del 2025. El encuentro de ida tendrá lugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y el balón rodará desde las 17:00.

El club divulgó en la jornada del 28 de agosto del 2025 el costo de las entradas para el decisivo partido. La venta será en línea a través de la página de Superticket.

Los precios en línea son los siguientes: USD 21 para general sur alta, USD 23 para general, USD 30 para tribuna oriental, USD 36 para tribuna occidental y USD 65 para palcos.

En boletería, los precios son: USD 22 para general sur alta, USD 24 para general, USD 31 para tribuna oriental, USD 37 para tribuna occidental y USD 66 para palcos.

Por otro lado, el partido de vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre del 2025 en el estadio Morumbi a las 17:00. Liga de Quito tendrá que aprovechar en partido de ida, contará con el apoyo de su público y un factor clave que jugará a su favor, la altura de la capital ecuatoriana, que ha sabido dominarla muy bien.

Hasta las 16:00 de la tarde del jueves 28 de agosto, la venta de entradas es un éxito: Las tribunas orientales y occidental, además del palco occidental tienen pocos espacios disponibles. Espacios de la general sur y norte se van copando por el hincha 'albo'.

Quiénes compran los boletos podrán acceder a la semifinal de vuelta de la Superliga Femenina entre las Guerreras Albas vs. BSC, que se jugará en el Estadio Rodrigo Paz el 6 de septiembre a las 12:00.

También, los hinchas pueden aprovechar descuentos según su categoría: Liguista Black recibe un 20% de descuento con un límite de hasta 4 entradas, Liguista Gold un 15% de descuento con el mismo límite de 4 entradas, y Liguista Silver y aportantes un 10% de descuento, también limitado a 4 entradas.

Además, las personas que compren su entrada vs. Macará obtendrán un 10% de descuento hasta 4 entradas. Un beneficio especial es que los niños menores de 12 años ingresan gratis a las localidades de tribuna y general, siempre que vayan acompañados de un adulto.