Deportivo Cuenca y Macará empiezan su camino en Copa Sudamericana; horarios y rivales

Con presencia ecuatoriana, 32 equipos empiezan su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El torneo promete una fiesta de gala con figuras como Neymar y clubes mediáticos como Santos, River Plate, Botafogo, Olimpia, Vasco da Gama, Gremio, San Lorenzo, São Paulo, Racing o Atlético Mineiro.

Por Ecuador, Macará y Deportivo Cuenca serán parte del torneo. El equipo ambateño integra el Grupo A con: América de Cali, Tigre y Alianza Atlético. En tanto que, los Morlacos, en el Grupo D se medirán con: Deportivo Recoleta, Santos y San Lorenzo.

La participación ecuatoriana empieza el martes 7 de abril en Cuenca. Los dirigidos por el argentino Jorge Célico serán locales ante Santos de Brasil, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El encuentro se jugará a las 17:00 (hora de Ecuador).

Deportivo Cuenca llega a este duelo con la moral alta tras derrotar 2-0 a Emelec en la fecha 7 de la LigaPro. Esta victoria lo ubicó quinto en la tabla de posiciones.

Por otra parte, el debut de Macará será el jueves 9 de abril, ante América, en el estadio Bellavista de Ambato. El partido empezará a las 19:30, de Ecuador.

La suerte no acompañó al cuadro ambateño en el campeonato local pues cayerón 1-0 ante Aucas, lo que les costó también su invicto, quedando sextos en la tabla.

Solo los líderes de grupo avanzan directamente a los octavos de final de la Sudamericana. Los segundos clasificados deberán disputar una serie contra los equipos que terminen terceros en sus grupos de la Copa Libertadores.