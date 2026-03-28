Deportivo Quito golea 5-1 al Bolívar de La Paz en una inolvidable Noche Azulgrana

Roberto 'La Tuka' Ordóñez (der.) se funde en un abrazo con Francisco Mera, luego de la goleada 5-1 de Deportivo Quito sobre el Bolívar de La Paz, en la Noche Azulgrana.

La Noche Azulgrana resultó una fiesta soñada para los hinchas del Deportivo Quito, tras golear 5-1 al Bolívar de La Paz la noche del sábado 28 de marzo de 2026 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, un resultado que ilusiona a su parcialidad con el ascenso a la Serie B, luego de casi 11 años de permanencia en la Segunda categoría.

En el primer tiempo, la AKD dirigida por el argentino Sebastián Blázquez mostró tramos de buen fútbol, pero recién a los 44 minutos logró desnivelar el marcador con un remate cruzado de Francisco Mera tras una asistencia de Roberto 'La Tuka' Ordóñez.

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En el complemento, la visita dispuso del ingreso de Patricio 'Pato' Rodríguez y Christian Alemán para cambiar el resultado del partido; sin embargo, los locales se mostraron mejor posicionados. Un doblete de Leandro Pantoja a los 15 minutos de la etapa complementaria desató la locura de la parcialidad azulgrana en el 'Coloso' del Batán, que llegaron en un número aproximado de 15 000 espectadores.

Sobre el final del partido, la 'Tuka' Ordóñez y Edder Arroyo sellaron con sus tantos la goleada. Leonel Justiniano marcó el tanto de honor de los paceños para cerrar el partido por 5-1 .

Deportivo Quito debutará el próximo 4 de abril en la Segunda categoría de Pichincha, ante el Patrón Mejía.