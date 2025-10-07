Estas son las bajas de Emelec para visitar a Leones FC, por los octavos de final de Copa Ecuador

Emelec visita a Leones FC, por los octavos de final de la Copa Ecuador. El vencedor se enfrentará a Guayaquil City, en los cuartos de final del torneo.

Emelec busca su paso a los cuartos de final de la Copa Ecuador. El miércoles 8 de octubre del 2025, el cuadro eléctrico se enfrentará con Leones FC, por los octavos de final del torneo. Teleamazonas transmitirá el partido, en vivo y en directo.

La transmisión para todo el país se iniciará a las 15:45. Fútbol para todos y en señal abierta. Para los eléctricos, la Copa Ecuador abre una posibilidad de volver a la Copa Libertadores. El vencedor del torneo se quedará con uno de los cupos de Ecuador para el torneo internacional del 2026.

Sin embargo, el reto para los eléctricos es difícil. Emelec enfrenta algunas bajas para medirse con Leones: Maicon Solís no jugará el partido, porque está suspendido; en tanto, Alexander González está lesionado. También sufre dolencias musculares, el capitán Fernando León.

El técnico del 'Ballet' Guillermo Duró reconoció en DSports la importancia de la disputa de la Copa Ecuador, por la posibilidad de alcanzar el cupo a la Copa Libertadores. De acuerdo con el DT, en el equipo hay motivación para alcanzar un buen resultado en el partido, que se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Leones FC no pudieron mantener su localía en Ibarra por el paro. El equipo del técnico Geovanny Espinosa quiere dar la sorpresa.