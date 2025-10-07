Confirmado: Moisés Caicedo se perderá el debut de Ecuador en el Mundial 2026

Moisés Caicedo (izq.) de Ecuador recibe la doble tarjeta amarilla del arbitro Wilmar Roldán entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil .

Moisés Caicedo se perderá el partido inaugural del Mundial 2026 con la Selección de Ecuador. La confirmación llegó en la jornada del martes 7 de octubre del 2025, cuando la FIFA ratificó la sanción contra el volante del Chelsea inglés.

El 9 de septiembre del 2025, Caicedo recibió doble amonestación en el partido entre Ecuador y Argentina. La Tri ganó 1-0 a los campeones del mundo, en el estadio Banco Pichincha, pero perdió a 'Moi', en el minuto 50.

De acuerdo con el reglamento de sanciones de FIFA, Caicedo fue expulsado y tendrá que cumplir la fecha de suspensión en el próximo partido oficial. Es decir, si fue expulsado en Eliminatorias, el siguiente juego oficial es el debut en el Mundial.

Caicedo no fue convocado para los dos amistosos de la Tricolor de octubre. El viernes 10, el equipo nacional visitará en Austin a Estados Unidos y el martes 14, Ecuador visitará a México, en Guadalajara.

Moisés Caicedo es la principal figura de Ecuador. La Selección tricolor está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026 y quiere hacer historia. @LaTri

La intención del técnico Sebastián Beccacece es que pueda recuperarse tranquilo de sus dolencias musculares en Chelsea, equipo en el que es gran figura.

FIFA también sancionó a la Ecuafútbol con una multa de 1.500 francos suizos (USD 1.881) por el uso de pirotecnia en las tribunas del estadio Banco Pichincha.