Motivador, creyente y líder de la unidad grupal... Así es Juan Pablo Buch, nuevo DT de Aucas

El entrenador colombiano Juan Pablo Buch vuelve al fútbol ecuatoriano. El estratega, de 38 años, fue confirmado como estratega de Aucas para el cierre de la temporada 2025. El objetivo de los orientales es clasificar a la Copa Sudamericana. El ídolo quiteño juega en el segundo hexagonal.

El principal logro de Buch en su carrera como técnico en el fútbol ecuatoriano ha sido clasificar a Técnico Universitario a la Copa Sudamericana. El estratega llegó a Ecuador como preparador físico, pero luego decidió emprender su carrera como director técnico. Lo trajo José 'Cheche' Hernández, pero decidió abrirse.

Buch tiene una característica marcada en su paso por el fútbol de Ambato. Mostró sus cualidades como técnico motivador, creyente y con la habilidad de fortalecer la unidad grupal. Su fe lo llevó a clasificar a un torneo internacional.

Después de dirigir a Técnico también pasó por el Delfín y por el Cumbayá y decidió regresar a Colombia. Ahora tras la salida de Gabriel 'Místico' Pereyra, Buch asumió el manejo del club. En la primera fecha del hexagonal perdió ante Macará en el estadio Bellavista de Ambato.

La dirigencia de Aucas espera tener una evaluación al final de la temporada. el objetivo principal es meterse a la Sudamericana. Para eso deberá ganar la fase del segundo hexagonal.