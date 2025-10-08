Independiente golea a Gualaceo, con gran exhibición de Hoyos y avanza a cuartos de final

Michael Hoyos marcó cuatro de los seis goles de Independiente del Valle en la goleada ante Gualaceo, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Independiente del Valle goleó 6-0 a Gualaceo y avanzó sin contratiempos a los cuartos de final de la Copa Ecuador. El partido se disputó el jueves 8 de octubre del 2025 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Michael Hoyos fue la figura de la jornada. El delantero mantiene su gran estado de forma, al anotar cuatro de los seis tantos de la aplastante victoria en los octavos de final del torneo. Los otros goles fueron de Juan Cazares y de Emerson Pata.

Solo hubo un equipo en la cancha en el Alejandro Serrano Aguilar. Gualaceo no supo como soportar la presión de IDV, que movió la pelota de lado a lado y dejó sin chances todo intento de recuperación de los locales.

Independiente del Valle domina en el fútbol ecuatoriano. En el Campeonato local lidera en el hexagonal por el título con amplia ventaja. El domingo 5 de octubre vapuleó por 3-0 a Barcelona, su escolta, y le sacó una diferencia de 13 puntos. Tiene 15 unidades de diferencia con el tercero, Liga de Quito.

Además, IDV está clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana, torneo en el que ya fue campeón en las ediciones del 2019 y 2023.