Dragonas IDV golea al Always Ready y se clasifica a los cuartos de final de la Libertadores

Independiente del Valle goleó a Always Ready de Bolivia y completó siete puntos en la Copa Libertadores femenina

Dragonas Independiente del Valle goleó 5-0 a Always Ready de Bolivia y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. El partido se disputó la noche del jueves 8 de octubre del 2025.

Dragonas IDV es el único representante ecuatoriano en el torneo regional y cumple una excepcional actuación. Logró siete puntos, tras un empate sorpresivo ante Corinthians de Brasil. Después, venció 1-0 a Santa Fe de Colombia y finalmente, logró la victoria ante el cuadro boliviano.

La experimentada Ámbar Torres fue la gran figura del compromiso, al anotar a los 24', 45' y 69 minutos de partido. También marcaron para el conjunto nacional, Ingrid Vidal, a los 23' y Kerly Congo, a los 36'.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugarán el sábado 11 y domingo 12 de octubre. Corinthians y Dragonas IDV alcanzaron su clasificación, en el grupo A del torneo regional femenino.