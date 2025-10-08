Fallece Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, afectado por un cáncer de próstata
Boca Juniors oficializó la partida del DT, de 69 años. Él sufría de un cáncer desde hace varios años. Dolor en el mundo del fútbol.
Miguel Ángel Russo se desempeñaba como técnico de Boca Juniors.
Boca Juniors
08 oct 2025
Luto en el fútbol mundial. En la jornada del 8 de octubre del 2025, Boca Juniors confirmó el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo. El DT padecía por largo tiempo de un cáncer de próstata.
A través de sus redes sociales, el cuadro 'xeneize' informó del deceso de 'Miguelito', como se conocía al entrenador que fue campeón de la Copa Libertadores con el equipo en el 2007.
Russo se encontraba con licencia médica desde septiembre en el poderoso equipo argentino. Por sus continuas ausencias, su asistente técnico Claudio Úbeda ocupaba su cargo.
