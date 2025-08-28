DT Leonardo Vanegas: 'Pensé en retirarme del fútbol y Cuenca Juniors me volvió a la vida'

El director técnico de Cuenca Juniors, Leonardo Vanegas, consiguió una victoria importante en Copa Ecuador este jueves 28 de agosto del 2025. Con las emociones a flor de piel reveló que pensó en retirarse del fútbol.

Vanegas recordó que tuvo que ausentarse por meses de la dirección ténica por una fractura. Pero todo cambió al liderar el proyecto deportivo de Cuenca Juniors, con quien ha cosechado tres victorias en cuatro partidos.

"Las emociones siguen ahí. Yo estuve como seis meses sin dirigir por una fractura, incluso pensé en retirarme del fútbol, pero Cuenca Juniors me volvió a la vida. Ahora sabía que teníamos un gran partido y nunca dudamos que en la cancha la actitud no se negocia, ahí no juegan jerarquías sino el corazón", señaló a DSports tras conseguir la clasficación a octavos de final.

En la entrevista también el técnico del conjunto morlaco, que milita en la Segunda Categoría, reveló que "no durmió" y analizó los últimos tres partidos de Barcelona SC para definir un correcto planteamento que les permitió avanzar a la seguiente roda de Copa Ecuador.

“No dormí. Repetí los últimos tres partidos de Barcelona SC (...) Cerramos los espacios y los obligamos que vayan a la raya, ahí hicimos superioridad numérica”, señaló Vanegas sobre el desempeño del equipo.