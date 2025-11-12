Liga de Quito venció a Deportivo Cuenca y se clasificó a las semifinales de Copa Ecuador

Lisandro Alzugaray (derecha) controla el esférico ante la marca de un futbolista del Deportivo Cuenca, en el partido jugado el 12 de noviembre del 2025.

Liga Deportiva Universitaria venció a Deportivo Cuenca por 2-0, con dos goles que llegaron desde el punto penal. El cuadro albo se impuso con los tantos de Lisandro Alzugaray, a los 45' y de Leonel Quiñónez, a los 67', en el partido jugado la noche del miércoles 12 de noviembre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz.

Ahora, los universitarios se medirán con Emelec en las semifinales. Aún está por definir cuándo se jugará la serie que, a diferencia de anteriores instancias, tendrá partidos de ida y vuelta. En la otra llave jugarán Cuenca Juniors y U. Católica.

Los universitarios tuvieron el control del compromiso desde los primeros minutos. Los albos intentan recuperarse del duro golpe de haber quedado fuera de la final de la final de la Copa Libertadores, ante Palmeiras.

Así te contamos el minuto a minuto

90': se juegan siete minutos de adición Los albos mantienen la ventaja. Deportivo Cuenca adelantó líneas, pero la suerte del partido está prácticamente lanzada.

67' Gol de Liga: Leonel Quiñónez, de penal El defensa define con vehemencia y sacude el arco de Brian Bustos. Los universitarios ponen el 2-0 ante el Cuenca.

52' Tremendo remate de Alzugaray al palo Lisandro Alzugaray disparó un tremendo remate, pero la pelota se estrelló en el poste. Se salvó el Deportivo Cuenca.

48' Se reinicia el partido en el Rodrigo Paz Todo volvió a la normalidad. El partido se reinicia, aunque todavía es visible el humo por toda la cancha.

47' Se paraliza el juego por lanzamiento de bengalas El partido se paraliza, momentáneamente, por el lanzamiento de pirotecnia, detrás del arco sur del escenario.

46' Se inicia el segundo tiempo en Quito Ya rodó el balón en el estadio de Liga Deportiva Universitaria. Los albos ganan 1-0 a Deportivo Cuenca. Hay lluvia en el escenario.

45+3 Final del primer tiempo en el Rodrigo Paz Terminan los primeros 45 minutos en Ponciano. Los albos se adelantaron con el penal de Lisandro Alzugaray.

45' Gol de Liga Deportiva Universitaria De penal, Lisandro Alzugaray pone la primera para el cuadro azucena que ya toma la ventaja en el partido.

35' Los albos continúan presionando con Estrada Michael Estrada cabeceó desviado, pero el árbitro cobró una falta sobre el defensa azuayo Eddy Guevara.

21' La hinchada de LDU se hace sentir Los seguidores del cuadro azucena alientan al equipo. Liga de Quito gana terreno, pero aún le falta convicción en el último toque.

12' Gran jugada de Alzugaray y estupendo remate Lisandro Alzugaray se adentró con peligro al arco de los morlacos, su remate se fue cerca del arco de Brian Bustos.

10' Los albos toman la iniciativa con Alvarado Alexander Alvarado es el jugador más incisivo de los universitarios. Deportivo Cuenca decide esperar.

02' Los equipos buscan asentarse en la cancha Arrancó el juego entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca. Los dos equipos quieren el último cupo de las semifinales de la Copa.

Así alinean los equipos. Este es el 11 de los albos:

Este es el once de los 'morlacos':