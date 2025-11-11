'Un chico muy inteligente y con mucha ambición'; Diego La Torre elogió al zaguero Piero Hincapié

El futbolista ecuatoriano Piero Hincapié está comenzando a ganar espacio en el Arsenal. Después de un comienzo complicado marcado por una lesión, el tricolor ha retomado protagonismo con actuaciones sólidas y minutos valiosos bajo la dirección técnica de Mikel Arteta.

Arteta, estratega español, le ha dado la confianza con oportunidades en distintos torneos, y el ecuatoriano ha respondido con seguridad y consistencia en defensa. En las redes sociales del Arsenal para América, el periodista Diego La Torre elogió al futbolista tricolor.

El periodista argentino dijo: "Muy bueno Hincapié. Es de esos defensores que cualquier equipo grande quiere tener. Porque básicamente tiene todo. Perfil de zurdo para habilitar otros pases. Un jugador que técnicamente, físicamente en Argentina no tienen una gran consideración pero tuvo una evolución notable", dice.

Y agregó algo más: 'Debe ser un chico muy inteligente y que tiene mucha ambición y muy serio. Realmente le veo cualidades para triunfar en el Arsenal", dijo el periodista argentino.

Desde su llegada en septiembre de 2025, Hincapié ha disputado cinco partidos en tres competencias distintas: Premier League, Champions League y Carabao Cup. Ha sido titular en dos partidos y todavía no completa los 90 minutos en un solo encuentro, ya que continúa recuperando ritmo competitivo tras su lesión