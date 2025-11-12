LDU vs. D. Cuenca: así alinearán los equipos en los cuartos de final de la Copa Ecuador

Liga Deportiva Universitaria se enfrenta con Deportivo Cuenca, por los cuartos de final de la Copa Ecuador. El partido se juega el miércoles 12 de noviembre del 2025 y determinará al último semifinalista del certamen nacional.

¿Dónde ver el partido Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca? Teleamazonas transmite el juego, en vivo y en directo, desde las 18:45. Fútbol para todos, a nivel nacional. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En caso de empate, el juego se definirá desde los lanzamientos penales.

Para este partido, los azucenas presentan algunas bajas: Fernando Cornejo se lesionó en el partido en el que la 'U' derrotó a Libertad por el hexagonal por el título del Campeonato. Ricardo Adé y Gabriel Villamil fueron convocados a sus selecciones de Haití y Bolivia, respectivamente.

Las alineaciones de LDU y Deportivo Cuenca para el juego:

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Josué Cuero, Richard Mina, Leonel Quiñónez; José Quintero, Carlos Gruezo, Kevin Minda, Alexander Alvarado, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Deportivo Cuenca: Brian Bustos; Agustín Gómez, Eugenio Raggio, Luis Gustavino; Jeremy Chacón, Andrés López, Mateo Maccari, Kliver Moreno, Alejandro Tobar; Jorge Ordóñez, Alexis Rodríguez.