Patricio Urrutia renuncia al Delfín luego de la goleada recibida ante Aucas por 8-0 en el campeonato

Patricio Urrutia dejó de ser director técnico del Delfín de Manta. La decisión de su salida se confirmó este miércoles 12 de noviembre. Ocurrió dos días después de la goleada 8-0 sufrida ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la quinta fecha del segundo hexagonal de la Liga Pro.

Urrutia no se presentó al entrenamiento y comunicó a la directiva su decisión de dejar el cargo. El ex futbolista, de 48 años, cerró su ciclo como entrenador en la Serie A con 26 partidos dirigidos: seis triunfos, 10 empates y 10 derrotas. Pudo sostener a Delfín en la categoría, aunque pero el rendimiento fue irregular y las caídas abultadas marcaron su ciclo.

El presidente del club, Ariel Graziani, confirmó la salida y dijo que fue en buenos términos. “Como él mismo manifestó, estos resultados son responsabilidad técnica. Es una gran persona, tenemos una linda amistad y las puertas del club estarán abiertas para él”, manifestó.

Según Graziani, el técnico Urrutia se reunió con el plantel antes de marcharse para agradecerles el apoyo brindado durante su gestión. “Les habló como un caballero. Fue sincero, reconoció los errores y se despidió del vestuario”, agregó el dirigente.

La goleada 8-0 es el marcador más abultado desde que se instauró el formato actual del campeonato de Liga Pro en 2019. Urrutia ofreció disculpas a la hinchada. “Venimos sin posibilidades de pelear por la Sudamericana. Jugamos por orgullo y amor propio. El responsable soy yo”, dijo.

El técnico asumió en abril de 2025, con la misión de consolidar un proyecto hasta 2026, pero los resultados truncaron ese objetivo. “Son derrotas que duelen. Intentaremos terminar de la forma más digna posible”, declaró

Delfín SC salvó la categoría en la fecha 30 con un empate 0-0 ante Independiente del Valle, pero en el hexagonal final solo consiguió una victoria, un empate y tres derrotas. El club manabita visitará a Macará en Ambato en la próxima jornada.

Según Graziani, el directorio espera definir el nuevo cuerpo técnico durante el fin de semana. “Queremos que el nuevo entrenador conozca rápido a los jugadores y empiece a planificar la temporada 2026”, adelantó.

Urrutia se convirtió en el segundo técnico en dejar su cargo en menos de 24 horas, después de la salida de Geovanny Cumbicus, del Técnico Universitario.