Estas son las bajas que tendrá LDU para enfrentar a Deportivo Cuenca en la Copa Ecuador

Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca. El último semifinalista de la Copa Ecuador se conoce en la cancha de Teleamazonas. Este miércoles 12 de agosto del 2025, albos y morlacos definen la serie a partido único.

El juego podrá verse, en vivo y en directo por esta señal, a nivel nacional. Fútbol para todos. La transmisión comienza a las 18:45. En las semifinales, Emelec espera por los azucenas o por el 'Expreso Austral', mientras que la otra serie la conforman Universidad Católica y Cuenca Juniors.

Para este partido, los albos no contarán con tres jugadores titulares: el chileno Fernando Cornejo, quien salió lesionado en el partido de la quinta fecha del hexagonal final del Campeonato, ante Libertad. Tampoco jugarán Gabriel Villamil y Ricardo Adé, convocados a las selecciones de Bolivia y Haití, respectivamente.

Liga de Quito tiene como objetivo adjudicarse la Copa Ecuador, en un año sobresaliente en lo deportivo. La 'U' quiere desmarcarse del dolor causado por la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Deportivo Cuenca quiere avanzar a las semfinales de la Copa Ecuador. Deberá superar a La U. @DCuencaOficial

Dirigidos por Norberto Araujo, gloria de la 'U', los jugadores de Deportivo Cuenca quieren dar la sorpresa y tomarse el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los morlacos perdieron 2-0 ante Macará, en el hexagonal intermedio del Campeonato local.