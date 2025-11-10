Escandalosa goleada de Aucas 8-0 ante Delfín por el segundo hexagonal del campeonato

Un festejo de Aucas en la goleada ante Delfín por el campeonato nacional

Aucas registró un resultado histórico. El equipo oriental goleó a Delfín 8-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, este lunes 10 de noviembre, en el partido válido por la Fecha 5 del segundo hexagonal del campeonato nacional Liga Pro.

El abultado marcador fue llamativo. Los goles de los dueños de casa antes del descanso llegaron a través de Brian Montenegro a los 14 minutos, Renny Jaramillo (27'), Carlos Rolón (39') y Bruno Miranda a los 43'.

Para la parte complementaria la tónica del partido no varió frente a la impotencia de un cuadro manabita que veía como se estiraba la diferencia gracias a otro gol de Miranda a los 53 minutos y al tanto de John Ontaneda, que marcó a los 58'.

Robinho Quiñónez (88') y Ariel Almagro a los 90 minutos completaron la goleada ante el equipo manabita. Con el triunfo escaló a la segunda posición por detrás de Macará.