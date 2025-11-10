Escandalosa goleada de Aucas 8-0 ante Delfín por el segundo hexagonal del campeonato
El equipo oriental fue una máquina de hacer goles en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El equipo de Juan Pablo Buch festejó en casa.
Un festejo de Aucas en la goleada ante Delfín por el campeonato nacional
10 nov 2025 - 21:28
Aucas registró un resultado histórico. El equipo oriental goleó a Delfín 8-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, este lunes 10 de noviembre, en el partido válido por la Fecha 5 del segundo hexagonal del campeonato nacional Liga Pro.
El abultado marcador fue llamativo. Los goles de los dueños de casa antes del descanso llegaron a través de Brian Montenegro a los 14 minutos, Renny Jaramillo (27'), Carlos Rolón (39') y Bruno Miranda a los 43'.
Para la parte complementaria la tónica del partido no varió frente a la impotencia de un cuadro manabita que veía como se estiraba la diferencia gracias a otro gol de Miranda a los 53 minutos y al tanto de John Ontaneda, que marcó a los 58'.
Robinho Quiñónez (88') y Ariel Almagro a los 90 minutos completaron la goleada ante el equipo manabita. Con el triunfo escaló a la segunda posición por detrás de Macará.
