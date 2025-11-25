Universidad Católica golea a Cuenca Jrs. en la semifinal de ida de la Copa Ecuador
Los 'camarattas' arrollaron al equipo revelación de la Copa Ecuador. La consigna de la Católica es conseguir el paso a la Libertadores.
Los jugadores de Universidad Católica celebran uno de los cuatro goles conseguidos en la jornada del martes 25 de noviembre del 2025.
25 nov 2025 - 20:53
Universidad Católica goleó a Cuenca Juniors, en la semifinal de ida de la Copa Ecuador. El 'Trencito' se impuso por 4-1, en el partido jugado en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del martes 25 de noviembre del 2025. La vuelta se jugará el martes 2 de diciembre, en el estadio Alejandro Serrano.
Azarías Londoño, a los 63 y 67 minutos; Daykol Romero, a los 73' y José Fajardo, a los 80 minutos convirtieron los tantos camarattas. A los 46', Luis Cangá convirtió en propia puerta para el cuadro azuayo.
25/11/2025
20:42
80' GOL de Universidad Católica: José Fajardo
El panameño define de penal, a los 80' minutos. Es goleada del cuadro 'camaratta' que saca una ventaja más amplia.
25/11/2025
20:36
73' GOL de Católica: Daykol Romero pone el 3-1
Nuevo ataque contundente de Universidad Católica. Daykol Romero completa una jugada de ataque para poner el 3-1.
25/11/2025
20:29
67' GOL de Católica: nuevamente, Azarías Londoño
El panameño marca las diferencias. Recibió, aguantó y definió con precisión para poner el 2-1.
25/11/2025
20:26
63' GOL de Católica: Azarías Londoño empata
El panameño definió de cabeza para poner el 1-1 en el partido. Precisa definición tras un centro de Eddy Mejía.
25/11/2025
20:18
56' La Tuka se pierde el segundo tanto
Contragolpe tremendo de Cuenca Juniors. Tuka Ordóñez definió mal ante el golero venezolano Rafa Romo.
25/11/2025
20:07
46' GOL de Cuenca Juniors
Autogol de Luis Cangá. Cuenca Juniors se pone en ventaja en el inicio del segundo tiempo. Sorpresa en el Atahualpa.
25/11/2025
19:50
45' Final del primer tiempo
Universidad Católica y Cuenca Juniors no pudieron hacerse daño. Empatan sin goles al final del primer tiempo.
25/11/2025
19:37
34' Remate de José Fajardo que se va desviado
La 'Pantera' disparó dentro del área, pero su remate fue desviado por la defensa del Cuenca Juniors.
25/11/2025
19:27
24' Católica presiona por la izquierda
La tónica se mantiene: Universidad Católica intenta abrir los espacios con Alonso y Azarías Londoño bien abiertos.
25/11/2025
19:18
15' Primera opción clara del Cuenca Juniors
Roberto Ordóñez lideró un contraataque peligroso. Su jugada, que terminó en la red, quedó anulada por posición adelantada.
25/11/2025
19:11
08' Mauricio Alonso es el más movedizo del local
El delantero de Universidad Católica presiona mucho desde la izquierda para conseguir el primer gol del partido. Cuenca Juniors espera.
25/11/2025
19:07
04' Católica tiene la iniciativa en el inicio
El Cuenca Juniors se repliega desde los primeros minutos. Mauro Díaz maneja los intentos del cuadro del 'Trencito Azul'.
25/11/2025
19:02
00' Arrancó el partido en el estadio Atahualpa
El árbitro Álex Cajas ordenó el inicio del juego. Universidad Católica y Cuenca Juniors disputan la semifinal de la Copa.
25/11/2025
18:56
Los equipos esperan para entrar a la cancha
Los dos equipos están en la antesala de la cancha del estadio Atahualpa. El partido comienza dentro de poco.
Esta es la alineación de los 'camarattas':
