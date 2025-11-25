Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Copa Ecuador

Universidad Católica golea a Cuenca Jrs. en la semifinal de ida de la Copa Ecuador

Los 'camarattas' arrollaron al equipo revelación de la Copa Ecuador. La consigna de la Católica es conseguir el paso a la Libertadores.

Los jugadores de Universidad Católica celebran uno de los cuatro goles conseguidos en la jornada del martes 25 de noviembre del 2025.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

25 nov 2025 - 20:53

Unirse a Whatsapp

Universidad Católica goleó a Cuenca Juniors, en la semifinal de ida de la Copa Ecuador. El 'Trencito' se impuso por 4-1, en el partido jugado en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada del martes 25 de noviembre del 2025. La vuelta se jugará el martes 2 de diciembre, en el estadio Alejandro Serrano. 

Azarías Londoño, a los 63 y 67 minutos; Daykol Romero, a los 73' y José Fajardo, a los 80 minutos convirtieron los tantos camarattas. A los 46', Luis Cangá convirtió en propia puerta para el cuadro azuayo. 

  • 25/11/2025

    20:42

    80' GOL de Universidad Católica: José Fajardo

    El panameño define de penal, a los 80' minutos. Es goleada del cuadro 'camaratta' que saca una ventaja más amplia. 

  • 25/11/2025

    20:36

    73' GOL de Católica: Daykol Romero pone el 3-1

    Nuevo ataque contundente de Universidad Católica. Daykol Romero completa una jugada de ataque para poner el 3-1. 

  • 25/11/2025

    20:29

    67' GOL de Católica: nuevamente, Azarías Londoño

    El panameño marca las diferencias. Recibió, aguantó y definió con precisión para poner el 2-1. 

  • 25/11/2025

    20:26

    63' GOL de Católica: Azarías Londoño empata

    El panameño definió de cabeza para poner el 1-1 en el partido. Precisa definición tras un centro de Eddy Mejía. 

  • 25/11/2025

    20:18

    56' La Tuka se pierde el segundo tanto

    Contragolpe tremendo de Cuenca Juniors. Tuka Ordóñez definió mal ante el golero venezolano Rafa Romo. 

  • 25/11/2025

    20:07

    46' GOL de Cuenca Juniors

    Autogol de Luis Cangá. Cuenca Juniors se pone en ventaja en el inicio del segundo tiempo. Sorpresa en el Atahualpa. 

  • 25/11/2025

    19:50

    45' Final del primer tiempo 

    Universidad Católica y Cuenca Juniors no pudieron hacerse daño. Empatan sin goles al final del primer tiempo. 

  • 25/11/2025

    19:37

    34' Remate de José Fajardo que se va desviado

    La 'Pantera' disparó dentro del área, pero su remate fue desviado por la defensa del Cuenca Juniors. 

  • 25/11/2025

    19:27

    24' Católica presiona por la izquierda

    La tónica se mantiene: Universidad Católica intenta abrir los espacios con Alonso y Azarías Londoño bien abiertos. 

  • 25/11/2025

    19:18

    15' Primera opción clara del Cuenca Juniors

    Roberto Ordóñez lideró un contraataque peligroso. Su jugada, que terminó en la red, quedó anulada por posición adelantada.

  • 25/11/2025

    19:11

    08' Mauricio Alonso es el más movedizo del local

    El delantero de Universidad Católica presiona mucho desde la izquierda para conseguir el primer gol del partido. Cuenca Juniors espera.

  • 25/11/2025

    19:07

    04' Católica tiene la iniciativa en el inicio

    El Cuenca Juniors se repliega desde los primeros minutos. Mauro Díaz maneja los intentos del cuadro del 'Trencito Azul'. 

  • 25/11/2025

    19:02

    00' Arrancó el partido en el estadio Atahualpa

    El árbitro Álex Cajas ordenó el inicio del juego. Universidad Católica y Cuenca Juniors disputan la semifinal de la Copa. 

  • 25/11/2025

    18:56

    Los equipos esperan para entrar a la cancha 

    Los dos equipos están en la antesala de la cancha del estadio Atahualpa. El partido comienza dentro de poco. 

Esta es la alineación de los 'camarattas': 

