Precio de las entradas para el partido Liga de Quito vs. Palmeiras por Copa Libertadores
Liga de Quito enfrentará a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Revise el valor de las entradas para el partido en Quito.
Janner Corozo y Michael Estrada jugadores de Liga de Quito.
API
Compartir
Actualizada:
01 sep 2026 - 08:40
La Copa Libertadores se prepara para los encuentros por cuartos de final y Liga de Quito ya fijó los precios de las entradas para su compromiso de local ante Palmeiras, el próximo miércoles 16 de septiembre. El partido será a las 17:00.
La dirigencia del cuadro albo estableció los siguientes valores de preventa para su hinchada, los cuales estarán disponibles desde el viernes 4 hasta el martes 8 de septiembre.
- General: 30 dólares
- Tribuna Oriental: 40 dólares
- Tribuna Occidental: 50 dólares
- Palcos: 82 dólares
A partir del miércoles 9 de septiembre y hasta el día del partido los boletos tendrán los siguientes costos:
- General: 32 dólares
- Tribuna Oriental: 44 dólares
- Tribuna Occidental: 54 dólares
- Palcos: 90 dólares.
El club capitalino precisó que quienes asistan al partido de Liga de Quito ante Mushuc Runa, por LigaPro, tendrán el 10% de descuento del precio de venta general.
Para los superhinchas habrá venta exclusiva hasta el 3 de septiembre. Liguistas Black podrán adquirir hasta cuatro entradas; y Liguistas Gold y Silver hasta dos boletos. Todos tendrán el 10% de descuento del precio establecido para cada categoría.
Los costos de las entradas para la hinchada visitante son:
- General Sur Alta: 55 dólares
- Adicional de Suite: 70 dólares
Compartir