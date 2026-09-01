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Libertadores

Precio de las entradas para el partido Liga de Quito vs. Palmeiras por Copa Libertadores

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Revise el valor de las entradas para el partido en Quito. 

Janner Corozo y Michael Estrada jugadores de Liga de Quito.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

01 sep 2026 - 08:40

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La Copa Libertadores se prepara para los encuentros por cuartos de final y Liga de Quito ya fijó los precios de las entradas para su compromiso de local ante Palmeiras, el próximo miércoles 16 de septiembre. El partido será a las 17:00. 

La dirigencia del cuadro albo estableció los siguientes valores de preventa para su hinchada, los cuales estarán disponibles desde el viernes 4 hasta el martes 8 de septiembre.

  • General: 30 dólares 
  • Tribuna Oriental: 40 dólares
  • Tribuna Occidental: 50 dólares 
  • Palcos: 82 dólares 

A partir del miércoles 9 de septiembre y hasta el día del partido los boletos tendrán los siguientes costos: 

  • General: 32 dólares 
  • Tribuna Oriental: 44 dólares 
  • Tribuna Occidental: 54 dólares 
  • Palcos: 90 dólares.

El club capitalino precisó que quienes asistan al partido de Liga de Quito ante Mushuc Runa, por LigaPro, tendrán el 10% de descuento del precio de venta general. 

Para los superhinchas habrá venta exclusiva hasta el 3 de septiembre. Liguistas Black podrán adquirir hasta cuatro entradas; y Liguistas Gold y Silver hasta dos boletos. Todos tendrán el 10% de descuento del precio establecido para cada categoría. 

Los costos de las entradas para la hinchada visitante son: 

  • General Sur Alta: 55 dólares 
  • Adicional de Suite: 70 dólares 

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