Precio de las entradas para el partido Liga de Quito vs. Palmeiras por Copa Libertadores

La Copa Libertadores se prepara para los encuentros por cuartos de final y Liga de Quito ya fijó los precios de las entradas para su compromiso de local ante Palmeiras, el próximo miércoles 16 de septiembre. El partido será a las 17:00.

La dirigencia del cuadro albo estableció los siguientes valores de preventa para su hinchada, los cuales estarán disponibles desde el viernes 4 hasta el martes 8 de septiembre.

General : 30 dólares

: 30 dólares Tribuna Oriental : 40 dólares

: 40 dólares Tribuna Occidental : 50 dólares

: 50 dólares Palcos: 82 dólares

A partir del miércoles 9 de septiembre y hasta el día del partido los boletos tendrán los siguientes costos:

General : 32 dólares

: 32 dólares Tribuna Oriental : 44 dólares

: 44 dólares Tribuna Occidental : 54 dólares

: 54 dólares Palcos: 90 dólares.

El club capitalino precisó que quienes asistan al partido de Liga de Quito ante Mushuc Runa, por LigaPro, tendrán el 10% de descuento del precio de venta general.

Para los superhinchas habrá venta exclusiva hasta el 3 de septiembre. Liguistas Black podrán adquirir hasta cuatro entradas; y Liguistas Gold y Silver hasta dos boletos. Todos tendrán el 10% de descuento del precio establecido para cada categoría.

Los costos de las entradas para la hinchada visitante son: