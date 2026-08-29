EN VIVO: Dragonas IDV y Guerreras Albas definen la final de la Superliga Femenina

Dragonas IDV y Guerreras Albas definen el título de la Superliga Femenina 2026. El equipo del Valle busca conquistar el tricampeonato.

Dragonas IDV y Guerreras Albas de Liga de Quito se enfrentan este sábado 29 de agosto de 2026 para definir a la campeona de la Superliga Femenina de Ecuador.

El partido de vuelta se disputa desde las 17:00 en el estadio Banco Guayaquil, en Sangolquí. Dragonas IDV llega con una importante ventaja después de imponerse 2-0 en la final de ida, disputada el pasado 22 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Dragonas IDV llega con dos goles de ventaja

En el primer encuentro, Karen Páez y Kerly Corozo marcaron los goles que dieron la victoria a Dragonas IDV.

Con el 2-0 en el marcador global, el conjunto del Valle está más cerca del título. Si consigue mantener su ventaja, logrará el tricampeonato de la Superliga Femenina, después de coronarse en 2024 y 2025.

Dragonas IDV recibe a las Guerreras Albas este sábado 29 de agosto en la final de vuelta. Dragonas IDV

¿Qué necesitan las Guerreras Albas?

Las Guerreras Albas llegan obligadas a remontar. Liga necesita ganar por tres o más goles de diferencia para proclamarse campeona directamente.

Si las Guerreras Albas consiguen imponerse por dos goles de diferencia, igualarán el marcador global y el título se definirá mediante penales.

Para el plantel albo el partido también tiene un ingrediente especial, busca conseguir el primer título de Superliga Femenina de su historia.

Guerreras Albas van por la remontada. API

Los dos mejores equipos vuelven a enfrentarse

Dragonas y Guerreras Albas terminaron la primera etapa con 53 puntos cada uno. Dragonas quedó en primer lugar por diferencia de gol y registró el mejor ataque, con 89 goles.

Liga, por su parte, tuvo la mejor defensa, con apenas siete goles recibidos durante esa fase.

Además, esta es la segunda final consecutiva entre ambos equipos. En 2025, Dragonas IDV se quedó con el campeonato frente a las Guerreras Albas.