Delegación del Inter Miami visitó el estadio Monumental Banco del Pichincha para el juego de Messi

Un equipo de logística de Inter Miami CF de Messi realizó un recorrido peste miércoles 14 de enero del 2026 por el estadio Monumental Banco Pichincha donde se disputará el esperado partido ante Barcelona con el objetivo de inspeccionar cada detalle relacionado con la seguridad, la operatividad y la comodidad de su delegación.

El denominado 'partido de la historia' es parte de una gira que hará el cuadro campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS), Inter Miami, por el continente sudamericano.

El cotejo se desarrollará el sábado 7 de febrero, pero según la organización se tiene previsto una serie de actividades simultáneas que se realizarán durante los dos días que el cuadro estadounidense, junto al argentino Lionel Messi y todas sus figuras, estarán en el país.

Como parte de las actividades se organizó un Fan Fest que se realizarán un día antes y durante el día del partido y podrán disfrutar de la música en vivo que se ofrecerá en la explanada del Monumental. Será toda una fiesta la visita de Messi.